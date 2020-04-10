Microsoft використає штучний інтелект для боротьби з коронавірусом

Корпорація Microsoft теж долучається до боротьби з пневмонією коронавірусу. Компанія інвестувала 20 мільйонів доларів у дослідження на базі штучного інтелекту, яка має допомогти вивчити COVID-19.

Microsoft мобілізує свою програму "Штучний інтелект для здоров'я" (AI for Health) для боротьби з COVID-19, про це сказано у блозі компанії.

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"З огляду на глобальні масштаби пандемії, технології будуть відігравати критично важливу роль практично у всіх аспектах боротьби з COVID-19, від використання штучного інтелекту для аналізу масивних наборів даних, до аналізу переносників хвороб і виявлення наслідків лікування", – пояснюють у корпорації.

Як використовують дослідження

Зусилля у досліджені COVID-19 будуть зосереджені на п'яти напрямках:

Інформування щодо безпеки та економічних наслідків для людей.

Лікування та діагностика, що дають змогу проводити дослідження для розробки вакцини, діагностики та терапії.

Виділення ресурсів на лікування коронавірусу, зокрема медичне обладнання.

Поширення достовірної інформації для мінімізації обміну дезінформації.

Наукові дослідження для вивчення та розуміння COVID-19.

"Дані та обчислення допоможуть пом’якшити пандемію. Ми орієнтуємося на свої обчислювальні ресурси та досвід для допомоги фахівцям у галузі біомедицини, логістики, епідеміології та охорони здоров'я", – каже головний науковий директор Microsoft Ерік Хорвіц.

Раніше корпорація запустила фірмовий сервіс, який допомагає моніторити ситуацію із поширенням коронавірусу. Це сайт з інформацією про пандемію та інтерактивною картою.

Карта для моніторингу поширення коронавірусу / Скріншот

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