Microsoft використає штучний інтелект для боротьби з коронавірусом
Корпорація Microsoft теж долучається до боротьби з пневмонією коронавірусу. Компанія інвестувала 20 мільйонів доларів у дослідження на базі штучного інтелекту, яка має допомогти вивчити COVID-19.
Microsoft мобілізує свою програму "Штучний інтелект для здоров'я" (AI for Health) для боротьби з COVID-19, про це сказано у блозі компанії.
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"З огляду на глобальні масштаби пандемії, технології будуть відігравати критично важливу роль практично у всіх аспектах боротьби з COVID-19, від використання штучного інтелекту для аналізу масивних наборів даних, до аналізу переносників хвороб і виявлення наслідків лікування", – пояснюють у корпорації.
Як використовують дослідження
Зусилля у досліджені COVID-19 будуть зосереджені на п'яти напрямках:
- Інформування щодо безпеки та економічних наслідків для людей.
- Лікування та діагностика, що дають змогу проводити дослідження для розробки вакцини, діагностики та терапії.
- Виділення ресурсів на лікування коронавірусу, зокрема медичне обладнання.
- Поширення достовірної інформації для мінімізації обміну дезінформації.
- Наукові дослідження для вивчення та розуміння COVID-19.
"Дані та обчислення допоможуть пом’якшити пандемію. Ми орієнтуємося на свої обчислювальні ресурси та досвід для допомоги фахівцям у галузі біомедицини, логістики, епідеміології та охорони здоров'я", – каже головний науковий директор Microsoft Ерік Хорвіц.
Раніше корпорація запустила фірмовий сервіс, який допомагає моніторити ситуацію із поширенням коронавірусу. Це сайт з інформацією про пандемію та інтерактивною картою.
Карта для моніторингу поширення коронавірусу / Скріншот
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