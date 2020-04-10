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Microsoft використає штучний інтелект для боротьби з коронавірусом

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Microsoft допоможе боротись з коронавірусом / ixbt.com

Корпорація Microsoft теж долучається до боротьби з пневмонією коронавірусу. Компанія інвестувала 20 мільйонів доларів у дослідження на базі штучного інтелекту, яка має допомогти вивчити COVID-19.

Microsoft мобілізує свою програму "Штучний інтелект для здоров'я" (AI for Health) для боротьби з COVID-19, про це сказано у блозі компанії.

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"З огляду на глобальні масштаби пандемії, технології будуть відігравати критично важливу роль практично у всіх аспектах боротьби з COVID-19, від використання штучного інтелекту для аналізу масивних наборів даних, до аналізу переносників хвороб і виявлення наслідків лікування", – пояснюють у корпорації.

Як використовують дослідження

Зусилля у досліджені COVID-19 будуть зосереджені на п'яти напрямках:

  • Інформування щодо безпеки та економічних наслідків для людей.
  • Лікування та діагностика, що дають змогу проводити дослідження для розробки вакцини, діагностики та терапії.
  • Виділення ресурсів на лікування коронавірусу, зокрема медичне обладнання.
  • Поширення достовірної інформації для мінімізації обміну дезінформації.
  • Наукові дослідження для вивчення та розуміння COVID-19.

"Дані та обчислення допоможуть пом’якшити пандемію. Ми орієнтуємося на свої обчислювальні ресурси та досвід для допомоги фахівцям у галузі біомедицини, логістики, епідеміології та охорони здоров'я", – каже головний науковий директор Microsoft Ерік Хорвіц.

Раніше корпорація запустила фірмовий сервіс, який допомагає моніторити ситуацію із поширенням коронавірусу. Це сайт з інформацією про пандемію та інтерактивною картою.

Карта для моніторингу поширення коронавірусу / Скріншот

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Техно Новини Техно Інтернет Microsoft
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