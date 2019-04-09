Microsoft випустила браузер Edge на движку Chromium: його вже можна тестити

Компанія Microsoft випустила першу версію браузера Edge на движку Chromium. Наразі він доступний для операційної системи Windows 10. Та в компанії обіцяють додати версію і для Windows 7 і Windows 8 та для Mac.

На офіційному сайті компанії вже можна завантажити одну з двох версій: Dev, яка передбачає щотижневе оновлення, та Canary — щоденне.

До речі, журналісти VentureBeat вже отримали попередній доступ до оновленого браузеру – вони вже тиждень користувались Edge на движку Chromium.

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Браузер Edge на движку Chromium

І їхні відгуки не дуже позитивні – журналісти кажуть, що новинка точно не краща за Google Chrome або навіть за стару версію Edge.

Наразі доступна лише англомовна версія, але згодом обіцяють удосконалити набір функцій та мов.

Що змінилось

Змінився дизайн. Оновлений варіант виглядає як суміш старого Edge и Google Chrome. Можливість керування своїм обліковим записом Microsoft або Azure Active Directory. Пошукова система Bing за замовчуванням (але можна вибрати будь-який пошуковий механізм, у тому числі і від Google). Розширення завантажуються з фірмового магазину Microsoft, при цьому можна використовувати сторонні розширення.

У планах компанії підвищення продуктивності й надійності.

Edge на Chromium

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