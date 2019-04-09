Microsoft випустила браузер Edge на движку Chromium: його вже можна тестити

177 Читать новость на русском
Microsoft випустила браузер Edge на движку Chromium
Microsoft випустила браузер Edge на движку Chromium / 9to5google.com

Компанія Microsoft випустила першу версію браузера Edge на движку Chromium. Наразі він доступний для операційної системи Windows 10. Та в компанії обіцяють додати версію і для Windows 7 і Windows 8 та для Mac.

На офіційному сайті компанії вже можна завантажити одну з двох версій: Dev, яка передбачає щотижневе оновлення, та Canary — щоденне.

До речі, журналісти VentureBeat вже отримали попередній доступ до оновленого браузеру – вони вже тиждень користувались Edge на движку Chromium.

Читайте також:  Глобальне оновлення Windows 10: які зміни чекати користувачам

Microsoft випустила вбаузер Edge на движку Chromium:

Браузер Edge на движку Chromium

І їхні відгуки не дуже позитивні – журналісти кажуть, що новинка точно не краща за Google Chrome або навіть за стару версію Edge.

Наразі доступна лише англомовна версія, але згодом обіцяють удосконалити набір функцій та мов.

Що змінилось

  1. Змінився дизайн. Оновлений варіант виглядає як суміш старого Edge и Google Chrome.
  2. Можливість керування своїм обліковим записом Microsoft або Azure Active Directory.
  3. Пошукова система Bing за замовчуванням (але можна вибрати будь-який пошуковий механізм, у тому числі і від Google).
  4. Розширення завантажуються з фірмового магазину Microsoft, при цьому можна використовувати сторонні розширення.

У планах компанії підвищення продуктивності й надійності.

Microsoft випустила браузер Edge на движку Chromium:

Edge на Chromium 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
сьогодні
46609
Теги: Microsoft Новини Техно Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
сьогодні 14:25 Електросамокат для міста: чому зростає популярність цього виду транспорту
Ірина Полицька 2657
Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
7 квітня 22:04 Майбутнє вже тут: техно-прогнози на 2019 рік в Україні
Яніна Ткачук 1937
Як компанія Apple змогла стати успішною
6 квітня 22:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
Олена Кандяк 878
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
3 квітня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 7835
Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
3 квітня 16:03 Хто такий Мартін Купер: батько мобільного телефону з українським корінням
Женя Котик 2792
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук