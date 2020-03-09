Microsoft випустила оновлення для Windows 10, але рекомендує його видалити: у чому проблема

Корпорація Microsoft випустила свіже оновлення для операційної системи Windows 10. Свіжий патч мав виправити роботу популярної десктопної версії операційної системи. Однак, після поширення поновлення кількість скарг від користувачів значно зрісла.

Як передає windowslatest.com, користувачі скаржаться, що встановлення "безпроблемного" апдейту часто призводила до помилок або уповільнення завантаження комп'ютера, зниження продуктивності і збої системних служб.

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Найчастіше виникали такі проблеми:

Повільне завантаження. Після натискання кнопки живлення Windows 10 довго завантажується, час входу в систему також збільшується. В той же час диспетчер завдань показує, що ресурси Windows 10 використовують у звичайному режимі.

Зависання. Проблеми виникають із диспетчером завдань, провідником, робочим столом і панеллю завдань, причому без будь-якої видимої причини. Часто трапляються і збої у роботі додатка SignTool.exe, яке присвоює цифрові підписи файлів і перевіряє їх підписи.

Синій екран. Користувачі повідомляють про випадки, коли екран BSOD з'являється після виникнення критичних помилок і повідомляє про необхідність перезавантаження ПК. Трапляються також випадки відображення чорного екрану під час входу в систему.

Зниження продуктивності. Під час ігор може траплятись просадка fps та відставання звуку. Були випадки пригальмовування інтерфейсу самої операційної системи.

Що каже Microfoft

У Microsoft вже визнали проблему. Там заявили, що вже працюють над патчем, який має виправити ці проблеми. Його почнуть поширювати в середині березня.

Також у компанії рекомендують видалити це оновлення.

"Нам відомо про проблеми з SignTool.exe після установки останнього необов'язкового оновлення для Windows 10 версії 1903 або Windows 10 версії 1909 (KB4535996). Якщо ви стикаєтеся з проблемами або отримуєте помилки, пов'язані з ними, ви можете видалити оновлення KB4535996", – сказали в компанії.

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