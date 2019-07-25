Microsoft вирішила змінити меню “Пуск”

24 липня компанія Microsoft випадково запустила бета-версію Windows 10. Вона була призначена для внутрішнього тестування. Її швидко прибрали, але користувачі виявили кілька цікавих деталей.

Як повідомляє видання The Verge, користувачі зауважили, що у бета-версії змінився дизайн меню "Пуск". Так, динамічні плитки мають замінити статичними іконками. Зміни зачіпають як десктопну версію, так і планшетний режим.

Цікаво: Google працює над тестуванням нової соцмережі: деталі та фото

Як зміниться "Пуск". Microsoft вже тестувала відмову від плиток в Windows Lite (це полегшена версія операційки). Ймовірно, такі зміни відбудуться і в повноцінній версії Windows.

"Пуск" зазнає змін

Також в новому "Пуску" знайшли інструмент для вибору емодзі і пошук по GIF-анімацій. У компанії поки не прокоментувалу зміни, але визнали, що помилково опублікували тестову збірку.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно