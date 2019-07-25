Microsoft вирішила змінити меню "Пуск"

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Microsoft вирішила змінити меню "Пуск"
Microsoft вирішила змінити меню "Пуск" / mspoweruser.com

24 липня компанія Microsoft випадково запустила бета-версію Windows 10. Вона була призначена для внутрішнього тестування. Її швидко прибрали, але користувачі виявили кілька цікавих деталей.

Як повідомляє видання The Verge, користувачі зауважили, що у бета-версії змінився дизайн меню "Пуск". Так, динамічні плитки мають замінити статичними іконками. Зміни зачіпають як десктопну версію, так і планшетний режим.

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Як зміниться "Пуск". Microsoft вже тестувала відмову від плиток в Windows Lite (це полегшена версія операційки). Ймовірно, такі зміни відбудуться і в повноцінній версії Windows.

Microsoft вирішила змінити меню “Пуск”

"Пуск"  зазнає змін

Також в новому "Пуску" знайшли інструмент для вибору емодзі і пошук по GIF-анімацій. У компанії поки не прокоментувалу зміни, але визнали, що помилково опублікували тестову збірку.

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Теги: Техно Новини Техно Microsoft Інтернет
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