Microsoft запустила безкоштовний курс програмування

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Microsoft запустила безкоштовний курс програмування
Microsoft запустила безкоштовний курс програмування / medium.com

Компанія Microsoft запустила безкоштовний курс для тих, хто хоче вивчати один з популярних мов програмування Python. Цей курс вже доступний на каналі YouTube Python for Beginners.

Викладачі курсу – senior-розробник Крістофер Харрісон і бізнес-менеджер ігрового спрямування Сьюзен Ібах.

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"Напевно, найскладніше під час вивчення нової мови: просто зрозуміти, як почати. Що важливо? Що мені потрібно знати, щоб стати професіоналом? Складно слідувати документації, якщо ви не особливо розумієте, про що вона", – каже Харрісон.

Він також пояснив, чому варто обрати мову програмування Python. За його словами, ця мова гнучка та дуже популярна. За її допомогою можна створювати рішення всіх масштабів і форм.

Деталі про курс. Курс складається з 44 невеликих відеолекцій: деякі ролики довжиною всього по кілька хвилин, деякі – по 9-12 хвилин.

Безкоштовний курс Python: відео 

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Microsoft Інтернет
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