Міф зруйновано: флешку можна витягати "небезпечно"

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Міф зруйновано: флешку можна витягати "небезпечно"
Міф зруйновано: флешку можна витягати "небезпечно" / Unsplash

Компанія Microsoft підтвердила, що користувачі можуть виймати флешки без натискання кнопки "безпечне витягання" – їх даними нічого не загрожуватиме.

Компанія також зазначила, що флешки були захищені ще з часів Windows 7, не дивлячись на те, що Windows постійно нагадував про "безпечне від'єднання".

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В системі Windows 10 після оновлення 1809 з'явилася функція "швидке видалення", яка захищає пристрій від пошкоджень. Про це Microsoft повідомила на своєму сайті підтримки.

Оновлення було доступним ще у жовтні 2018-го року, проте про "швидке видалення" відомо тільки зараз. Ця функція запобігає запису даних на зовнішній накопичувач під час його вилучення – таким чином зникає ризик пошкодження пристрою та втрати даних.

Завдяки цьому користувачам не потрібно користуватися функцією "безпечне вилучення", незважаючи на те, що вона з'являється досі.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Microsoft
Джерело: Техно 24
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