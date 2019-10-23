Михайло Федоров назвав дату, коли планують запустити додаток "Дія"

На початку вересня в Україні презентували проєкт "Держава у смартфоні". В його основі буде додаток "Дія", завдяки якому українці зможуть забути про довгі черги, сотні папірців і хабарі.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що вони планують запустити проєкт 1 грудня.

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"Я перший раз кажу якусь конкретну дату… Давайте так, 1 грудня, я буду дуже сподіватися, що ви зможете це зробити", – відповів міністр на запитання журналістки, коли вона зможе завантажити додаток "дія".

Десь через місяць ми запускаємо портал "ДІЯ". Це буде великий портал і мобільний додаток. Він включатиме державні послуги, які сьогодні можна отримати на різних сайтах – реєстрація чи закриття бізнесу, допомога при народженні. Що моє найулюбленіше і над чим я працюю – ми запускаємо додаток, де будуть водійські права, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код та студентський,

– додав Михайло Федоров.

Що таке "Дія"?"Дія", або якщо розшифрувати абревіатуру, "Держава і я" – це проект Кабміну про державу в смартфоні.

Також у Японії президент Володимир Зеленський з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE) та зазначив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних у нашій країні, та розповів про плани його розвитку. І як повідомляє Офіс Президента, японські бізнесмени зацікавилися українським проектом "Держава у смартфоні".

Які переваги "Держави в смартфоні"?

120 послуг були онлайн доступні. До кінця року мають з'явитися ще 70. В одну систему планують звести дані про реєстрацію фізичної особи-підприємця, документи водія, інформацію про майно, землю, транспорт, податки та доходи українців. Єдиний електронний кабінет, впевнені експерти, суттєво полегшить життя.

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Але цього для Михайла Федорова мало. Ставить за мету здійснити електронний перепис населення і провести вибори онлайн. Тобто для підтримки кандидата потрібно лише поставити галочку у своєму смартфоні або комп'ютері.



Додаток повинен запрацювати 1 грудня

Отже, додаток "Держава у смартфоні" дозволить:

– проголосувати на виборах;

– написати скаргу на чиновника;

– перереєструвати автомобіль;

– стежити за успішністю дитини у школі;

– сплатити податки чи комунальні послуги;

– отримати рецепт на ліки;

– зареєструвати дитину після народження;

– отримати чи надати дозвіл на будівництво.

Презентація Міністерства цифрової трансформації України та бренду цифрової держави – дивіться відео

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