Михайло Федоров назвав дату, коли планують запустити додаток "Дія"
На початку вересня в Україні презентували проєкт "Держава у смартфоні". В його основі буде додаток "Дія", завдяки якому українці зможуть забути про довгі черги, сотні папірців і хабарі.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу міністр цифрової трансформації Михайло Федоров сказав, що вони планують запустити проєкт 1 грудня.
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"Я перший раз кажу якусь конкретну дату… Давайте так, 1 грудня, я буду дуже сподіватися, що ви зможете це зробити", – відповів міністр на запитання журналістки, коли вона зможе завантажити додаток "дія".
Десь через місяць ми запускаємо портал "ДІЯ". Це буде великий портал і мобільний додаток. Він включатиме державні послуги, які сьогодні можна отримати на різних сайтах – реєстрація чи закриття бізнесу, допомога при народженні. Що моє найулюбленіше і над чим я працюю – ми запускаємо додаток, де будуть водійські права, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код та студентський,
– додав Михайло Федоров.
Що таке "Дія"?"Дія", або якщо розшифрувати абревіатуру, "Держава і я" – це проект Кабміну про державу в смартфоні.
Також у Японії президент Володимир Зеленський з керівництвом Японської асоціації нової економіки (JANE) та зазначив, що ІТ-сектор є одним з найбільш динамічних у нашій країні, та розповів про плани його розвитку. І як повідомляє Офіс Президента, японські бізнесмени зацікавилися українським проектом "Держава у смартфоні".
Які переваги "Держави в смартфоні"?
120 послуг були онлайн доступні. До кінця року мають з'явитися ще 70. В одну систему планують звести дані про реєстрацію фізичної особи-підприємця, документи водія, інформацію про майно, землю, транспорт, податки та доходи українців. Єдиний електронний кабінет, впевнені експерти, суттєво полегшить життя.
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Але цього для Михайла Федорова мало. Ставить за мету здійснити електронний перепис населення і провести вибори онлайн. Тобто для підтримки кандидата потрібно лише поставити галочку у своєму смартфоні або комп'ютері.
Додаток повинен запрацювати 1 грудня
Отже, додаток "Держава у смартфоні" дозволить:
– проголосувати на виборах;
– написати скаргу на чиновника;
– перереєструвати автомобіль;
– стежити за успішністю дитини у школі;
– сплатити податки чи комунальні послуги;
– отримати рецепт на ліки;
– зареєструвати дитину після народження;
– отримати чи надати дозвіл на будівництво.
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