Мільйон примірників смартфону Xiaomi Redmi Note 7 розкупили менш ніж за місяць

Новий смартфон-бюджетник від Xiaomi – Redmi Note 7 нещодавно надійшов у продаж в Китаї та вже викликав там справжній ажіотаж. Менш ніж за місяць розкупили мільйон примірників телефону.

Як пише Gizmochina, таким чином Redmi Note 7 став одним з пристроїв компанії, що розкупили з рекордною швидкістю. Так, одна партія новинки була продана за кілька хвилин.

Наразі Redmi Note 7 продається лише в Китаї. При цьому вже зібрано ще близько 7 мільйонів заявок від бажаючих придбати новинку.

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Чекають на новинку і в Україні. Так, читачі Техно 24 вважають Redmi Note 7 найкращим смартфоном, який був представлений у січні 2019 року.

Чим особливий. Пристрій відносять до бюджетного сегменту, але отримав продуктивний 8-ядерний процесор Snapdragon 660. Новинка отримала і потужну камеру – вона здвоєна з роздільною здатністю датчиків 48 та 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 13 Мп. Redmi Note 7 підтримує технологію штучного інтелекту.

Ціна. Базова модель 3/32 ГБ оцінена у 147 доларів (близько 4 100 гривень), а топовий варіант 6/64 ГБ буде коштувати 206 доларів (близько 5 800 гривень).