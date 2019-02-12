Мільйон примірників смартфону Xiaomi Redmi Note 7 розкупили менш ніж за місяць

1001 Читать новость на русском
Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 / ixbt.com

Новий смартфон-бюджетник від Xiaomi – Redmi Note 7 нещодавно надійшов у продаж в Китаї та вже викликав там справжній ажіотаж. Менш ніж за місяць розкупили мільйон примірників телефону.

Як пише Gizmochina, таким чином Redmi Note 7 став одним з пристроїв компанії, що розкупили з рекордною швидкістю. Так, одна партія новинки була продана за кілька хвилин.

Наразі Redmi Note 7 продається лише в Китаї. При цьому вже зібрано ще близько 7 мільйонів заявок від бажаючих придбати новинку.

Читайте також:  Будьте обережні: рейтинг смартфонів із найбільшим рівнем випромінювання

Чекають на новинку і в Україні. Так, читачі Техно 24 вважають Redmi Note 7 найкращим смартфоном, який був представлений у січні 2019 року.

Чим особливий. Пристрій відносять до бюджетного сегменту, але отримав продуктивний 8-ядерний процесор Snapdragon 660. Новинка отримала і потужну камеру – вона здвоєна з роздільною здатністю датчиків 48 та 5 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 13 Мп. Redmi Note 7 підтримує технологію штучного інтелекту.

Ціна. Базова модель 3/32 ГБ оцінена у 147 доларів (близько 4 100 гривень), а топовий варіант 6/64 ГБ буде коштувати 206 доларів (близько 5 800 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
У спортивному і без макіяжу: Тіна Кароль приголомшила зовнішнім виглядом
сьогодні
3898
Теги: Техно Смартфони Xiaomi
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
сьогодні 19:02 Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой
Блог Соцмережі 224
Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
12 лютого 16:02 Таксисти в небі: незабаром нас чекає бум літаючого виду транспорту
Борис Немировський 884
Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
12 лютого 11:00 Tecno Pouvoir 2 Pro: бюджетний смартфон, який приголомшує своєю автономністю
1491
Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
10 лютого 20:03 Тренди серед смартфонів: чим дивуватимуть компанії у 2019 році
3441
Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
9 лютого 20:03 Найкращі смартфони січня – рейтинг Техно 24
2167
Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
9 лютого 18:07 Хто такий Марк Цукерберг: історія успіху наймолодшого мультимільйонера світу
Анастасія Можаровська 1393
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук