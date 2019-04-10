Мільйонер хоче відтворити на приватному острові справжню комп’ютерну гру

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Мільйонер хоче відтворити "королівську битву"
Мільйонер хоче відтворити "королівську битву" / antistarforce.com

Британський мільйонер вирішив влаштувати дуже цікавий захід – відтворити комп’ютерну гру в реальності. На приватному острові він планує влаштувати забавку у стилі "королівської битви". Наразі він шукає талановитого івент-менежера.

Як пише DTF, вакансія розміщена на сервісі HushHush.com.

"Ігри в стилі" Королівської битви "за останні кілька років набули неабиякої популярності, і наш клієнт їхній великий фанат. Він хоче втілити сюжет в життя з дотриманням максимальної безпеки для учасників. Якщо чемпіонат в цьому році пройде успішно, він може стати щорічним", – прокоментував засновник HushHush.com Аарон Харпін.

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Що відомо про захід. Подія розрахована на 100 учасників. На організацію у потенційного івент-менеджера є шість тижнів. Це відбуватиметься на приватному острові. Гравці будуть вистежувати один одного в лісах, щоб "убити" зі страйкбольної зброї.

Змагання триватимуть три дні – по 12 годин. Учасники отримають усе необхідне для "виживання" на арені. Вони ночуватимуть у спеціально обладнаному таборі. Переможець отримає приз – 100 тисяч фунтів (це понад 130 тисяч доларів 3,5 мільйона гривень).

Скільки заробить івент-менеджер. За організацію заходу кандидату обіцяють 45 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 58 тисяч доларів або півтора мільйона гривень).

Що таке "королівська битва"? Це жанр у комп’ютерних іграх, який поєднує елементи симулятора виживання з режимом last man standing (останній герой). У цьому жанрі зіштовхуються багато персонажів, якими керують гравці. Вони повинні знищувати ворогів, поки в грі не залишиться тільки один.

Часто у королівській битві застосовують прийом зменшення "безпечної зони": чим довше триває матч, тим менша частина карти залишається доступною для гравців. Назва жанру походить від роману "Королівська битва" японського письменника Косюна Такамі і його екранізації.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно
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