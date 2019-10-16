Мільйони фанатів гри Fortnite "поглинула" чорна діра: що насправді відбувалось

У ніч 13 на 14 жовтня у грі Fortnite користувачі не могли починати нові матчі. При цьому на офіційному каналі гри на Twitch відбувався стрім зображення чорної діри під музику.

Як пише The Verge, чимало фанатів гри були стривожені такою ситуацією. Цікаво, що чорна діра не тільки затягла все в грі, але й "поглинула" усю інформацію та офіційні згадки про Fortnite в Instagram, Twitter, на YouTube і Twitch, та навіть на офіційному сайті.

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Залишилися тільки посилання на трансляцію з чорною дірою. За цією трансляцією спостерігало 4,5 мільйона користувачів в YouTube і 1,5 мільйона на Twitch.

Що насправді відбувалось. Таким чином розробники відзначили фінал десятого сезону Fortnite. Він стартував із запуску ракет, які потрапили у небесну тріщину, після чого впали на Землю. Далі на поверхню планети впав гігантський метеорит, а в місці його падіння утворилася величезна чорна діра, яка і почала затягувати всю гру, а далі і її фанатів.

Також таким чином компанія хотіла підігріти інтерес до виходу нової гри Fortnite Chapter 2.

SEASON 11 LEAK:



Apparently Apple uploaded the first Season 11 image too early to the App Store! This image says something about "Chapter 2" of Fortnite and we're clearly seeing a new map! pic.twitter.com/cStR1F6O8Z — ShiinaBR - Fortnite Leaks (@ShiinaBR) October 11, 2019

Що відомо про Chapter 2? Це 11 сезон гри Fortnite. З головних нововведень можна вважати нову карту, зокрема раніше у коді гри виявили понад 10 нових цікавих локацій. Також розробники додати новий вид транспорту – човни. Також гра отримала і деякі нові механіки, як ловля риби та управління човнами.

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