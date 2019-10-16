Мільйони фанатів гри Fortnite "поглинула" чорна діра: що насправді відбувалось

274 Читать новость на русском
Мільйони фанатів гри Fortnite дивились стрім чорної діри
Мільйони фанатів гри Fortnite дивились стрім чорної діри / Скріншот

У ніч 13 на 14 жовтня у грі Fortnite користувачі не могли починати нові матчі. При цьому на офіційному каналі гри на Twitch відбувався стрім зображення чорної діри під музику.

Як пише The Verge, чимало фанатів гри були стривожені такою ситуацією. Цікаво, що чорна діра не тільки затягла все в грі, але й "поглинула" усю інформацію та офіційні згадки про Fortnite в Instagram, Twitter, на YouTube і Twitch, та навіть на офіційному сайті.

Цікаво: Гра Call of Duty Mobile встановила неймовірний рекорд

Залишилися тільки посилання на трансляцію з чорною дірою. За цією трансляцією спостерігало 4,5 мільйона користувачів в YouTube і 1,5 мільйона на Twitch.

Що насправді відбувалось. Таким чином розробники відзначили фінал десятого сезону Fortnite. Він стартував із запуску ракет, які потрапили у небесну тріщину, після чого впали на Землю. Далі на поверхню планети впав гігантський метеорит, а в місці його падіння утворилася величезна чорна діра, яка і почала затягувати всю гру, а далі і її фанатів.

Також таким чином компанія хотіла підігріти інтерес до виходу нової гри Fortnite Chapter 2.

Що відомо про Chapter 2? Це 11 сезон гри Fortnite. З головних нововведень можна вважати нову карту, зокрема раніше у коді гри виявили понад 10 нових цікавих локацій. Також розробники додати новий вид транспорту – човни. Також гра отримала і деякі нові механіки, як ловля риби та управління човнами.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Про які хвороби символізують прищі на обличчі: корисна інфографіка
сьогодні
10761
Теги: Техно Ігри Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
14 жовтня 20:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 2376
Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
14 жовтня 14:03 Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети
Анастасія Можаровська 19637
Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
13 жовтня 22:04 Огляд Honor 20 Pro: як знімає одна з найкращих камер у світі
Ірина Полицька 2361
Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
12 жовтня 22:02 Хто така Маргарет Гамільтон: підкорювачка Місяця, про яку звикли мовчати
Анастасія Можаровська 4354
Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
12 жовтня 18:05 Історія створення літій-іонних батарей: чим троє науковців заслужили Нобелівську премію з хімії
Анастасія Можаровська 2899
Новини
Більше новин
Залиште відгук