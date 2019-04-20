Мільйони паролів Facebook потрапили у вільний доступ: що про це говорить компанія

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Мільйони паролів Facebook потрапили у вільний доступ
Мільйони паролів Facebook потрапили у вільний доступ / Unsplash

Компанія Facebook продовжує "тішити" своїх користувачів новими проблемами з безпекою конфіденційних даних. Паролі сотень мільйонів користувачів сервісів компанії були доступні у вигляді простого тексту.

У березні компанія розповіла, що виявила збережені у вигляді звичайного тексту паролі користувачів до Facebook, Facebook Lite та Instagram. Сотні мільйонів паролів до Facebook Lite, десятки мільйонів паролів до Facebook і десятки тисяч – до Instagram.

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Що трапилось? Компанія виправила помилку і запевнила, що ніхто не встиг скористатися діркою в безпеці. Однак тепер Facebook оновила свою статтю та вказала, що у вільному доступі можна було знайти паролі до Instagram. Це виявили у процесі чергової перевірки.

Facebook стверджує, що повідомило всіх користувачів, паролі яких потрапили у вільний доступ, тому, якщо вам прийшло подібне сповіщення, паролі краще змінити.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Facebook Instagram
Джерело: Техно 24
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