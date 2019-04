Мільйони записів користувачів Facebook потрапили у відкритий доступ

Дані користувачів Facebook виявилися доступні на інших платформах і в хмарному сховищі Amazon. У відкритий доступ потрапили понад 540 мільйонів записів користувачів.

Дані соцмережі з коментарями, лайками, назвами облікових записів були виявлені на мексиканській цифровій платформі Cultura Colectiva. Bloomberg зазначила, що доступ до бази був закритий після того, як журналісти попередили Facebook про проблему.

Читайте також: Як шахрай зміг обдурити Facebook та Google на 121 мільйон доларів

Дані ще 22 тисяч користувачів Facebook, включаючи імена, паролі, адреси електронної пошти, були доступні в уже неіснуючому додатку At the Pool. UpGuard, компанія, що займається кібербезпекою, повідомила, що не знає, як довго вони зберігалися в додатку, оскільки база була закрита, поки компанія вивчала її. Всі ці дані знаходилися в хмарному сховищі Amazon.

Громадськість ще не розуміє, що системні адміністратори і розробники, люди, які повинні бути хранителями цих даних, або ризикові, або ліниві, або хитрують,

– прокоментував ситуацію директор з досліджень ризиків в мережі UpGuard Кріс Вікері.

UpGuard зазначає, що направила лист у Cultura Colectiva, At the Pool і Amazon ще на початку року, однак Facebook зв'язався з Amazon лише 3 квітня. Після цього витік даних було усунено. Дві інші компанії на запит не відгукнулися.

Facebook неодноразово стикався з витоками даних своїх користувачів. Компанію також критикували за те, що її політика безпеки дозволяла користувачам втручатися у вибори. У березні 2018 р The Guardian і The New York Times в своїх публікаціях звинуватили Facebook у витоку даних 50 мільйонів користувачів: фірма Cambridge Analytica отримала їх за допомогою тесту в Facebook, а потім використовувала в ході передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа.

Пізніше з'ясувалося, що витік моіг торкнутися понад 80 мільйонів користувачів Facebook. Засновника Facebook Марка Цукерберга залучили у ролі свідка у справі про можливе російське втручання у вибори в США в 2016 році.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно