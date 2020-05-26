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Minecraft Dungeons: Microsoft анонсувала нову частину популярної франшизи

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Minecraft Dungeons: нова гра від Microsoft
Minecraft Dungeons: нова гра від Microsoft / windowscentral.com

Компанія Microsoft презентувала нову гру Minecraft Dungeons. Вона стала новою частиною популярної франшизи. Гра вже доступна на PlayStation 4, Xbox One, PC (Microsoft Store) та Nintendo Switch.

Як сказано на windowscentral.com, Minecraft Dungeons передбачає участь 4 гравців, які досліджують підземелля, борються з противниками і збирають різні предмети.

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Що кажуть критики

Загалом, відгуки експертів щодо гри позитивні. Середній бал Minecraft Dungeons на Metacrititc на основі 11 оглядів складає 76/100. Зокрема, критики позитивно відзначають можливість гнучкого налаштування свого персонажа.

Щоправда, дехто вбачає у новій грі "клонування" елементів з Diablo.

Minecraft Dungeons: відеотрейлер

Також варто зазначити, що гравці можуть зіткнутися з деякими помилками і проблема на всіх чотирьох платформах. Так, дехто не може отримати доступ до гри, в основному на ПК. У багатьох виникла помилка «Володіння грою не встановлено».

Цю проблему вже визнали в компанії та запевнили, що працюють над їхнім виправленням.

Автор: Ірина Полицька
Теги: Microsoft Техно Ігри
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