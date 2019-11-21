Мінцифри шукає "обличчя" електронних водійських посвідчень
В Україні шукають людину, яку впізнаватимуть мільйони. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив конкурс з пошуку обличчя для демоверсії електронних водійських посвідчень.
Людину, фото якої з’явиться на першому електронному посвідченні, оберуть 23 листопада, написав у фейсбуці Михайло Федоров.
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Кожен, хто встановить собі додаток або побачить його в App Store або Google Play на welcome екрані, побачить вас! Повірте, це будуть мільйони людей, – написав Федоров.
За його словами, мобільний додаток "Дія" уряд планує презентувати найближчим часом.
Що таке "Дія"? Це проєкт Кабінету міністрів про державу в смартфоні. Українці завдяки додатку або сайту зможуть знайти в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.
Щоб стати обличчям електронних водійських посвідчень, потрібно прикріпити у коментарі до посту Федорова у фейсбуці своє фото.
Переможця оберуть о 14:00 23 листопада.
Наразі на пропозицію відгукнулися вже понад 300 українців.
Що відомо про впровадження електронних водійських посвідчень?
- У жовтні уряд ініціював експеримент щодо впровадження електронних водійських посвідчень та техпаспортів. Документи стануть першими послугами "Держави у смартфоні".
- У рамках проєкту "Дія" запрацює мобільний додаток з цими послугами. Відповідно всі водії зможуть не носити з собою посвідчення водія щодня, а власники автомобілів ще і техпаспорти. У планах – розробка сервісу, при якому і невласники автомобілів зможуть показати техпаспорт в додатку.