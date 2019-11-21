Мінцифри шукає "обличчя" електронних водійських посвідчень

В Україні шукають людину, яку впізнаватимуть мільйони. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив конкурс з пошуку обличчя для демоверсії електронних водійських посвідчень.

Людину, фото якої з’явиться на першому електронному посвідченні, оберуть 23 листопада, написав у фейсбуці Михайло Федоров.

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Кожен, хто встановить собі додаток або побачить його в App Store або Google Play на welcome екрані, побачить вас! Повірте, це будуть мільйони людей, – написав Федоров.

За його словами, мобільний додаток "Дія" уряд планує презентувати найближчим часом.

Що таке "Дія"? Це проєкт Кабінету міністрів про державу в смартфоні. Українці завдяки додатку або сайту зможуть знайти в єдиному електронному вікні усі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.

Щоб стати обличчям електронних водійських посвідчень, потрібно прикріпити у коментарі до посту Федорова у фейсбуці своє фото.

Переможця оберуть о 14:00 23 листопада.

Наразі на пропозицію відгукнулися вже понад 300 українців.

Що відомо про впровадження електронних водійських посвідчень?