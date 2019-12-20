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Мінцифри та Startup Grind Kyiv назвали українські стартапи, які поїдуть в Кремнієву долину

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Українські стартапери, які поїдуть в Кремнієву долину / Прес-матеріали

Міністерство цифрової трансформації, Startup Grind Kyiv та Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" обрали 15 українських стартапів, які поїдуть в Кремнієву долину. Проєкти візьмуть участь в конференції Startup Grind Global 2020.

Які стартапи перемогли

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До списку щасливчиків потрапили такі стартапи:

  • Let's Enhance – сервіс покращення якості зображення за допомогою машинного навчання.
  • Replay.io – мультиканальна sales-платформа, що автоматизує контакти за допомогою імейлів, дзвінків та задач.
  • Legal Nodes – глобальний маркетплейс для технологічного бізнесу, за допомогою якого засновник чи юрисконсультант технологічної компанії може знайти та зв'язатися з юристом, що найкраще відповідає її юридичним потребам та фінансовим можливостям.
  • Poptop – маркетплейс бронювання виконавців різного формату та локацій для івентів в режимі реального часу.
  • Delfast – електровелосипед.
  • Animal ID – сервіс з ідентифікації тварин.
  • Kray Technology – дрон, який допомагає збільшити врожайність і зменшити обсяги використання добрив в агросекторі.
  • Costless – це особистий помічник при здійсненні покупок, який допомагає приймати розумні рішення, заощаджуючи кошти, час та енергію. Надає агенціям, брендам і ритейлерам аналітику в реальному часі, прогнози щодо зміни цін та обсягів споживання, інформацію про споживчу поведінку.
  • AxDraft – допомагає складати юридичні документи в 10 разів швидше, уникати помилок і підвищувати ефективність роботи юридичного відділу на 25%, делегуючи частину юридичної роботи "не-юристам" без ризику.
  • Effa – екологічна зубна щітка, виготовлена з паперу та дружніх до довкілля матеріалів, як "зелена" альтернатива одноразовим пластиковим.
  • Pix – рюкзак з анімацією.
  • Nuka – створює "найзручніший спосіб ведення ваших записів". Перший продукт – це вічний блокнот, який повністю водонепроникний, сторінки неможливо порвати, а записи зроблені будь-яким типом ручки або олівця повністю переписуються. Також їх можна повністю синхронізувати з мобільним додатком nuka. Другий продукт – вічний олівець.
  • CamTouch – це комплекс, що дозволяє перетворити будь-яку плоску поверхню на інтерактивну і керувати нею за допомогою лазерної вказівки або спеціального стилуса.
  • ActiveChat – сервіс для створення віртуальних помічників. З його допомогою бізнес може створювати чат-ботів або інструменти для пошуку на сайті.
  • ADAM – 3D-біодрук структур органічних кісток.

Як обирали переможців

Із 160 отриманих заявок більше 50 стартапів, що готові залучати іноземні інвестиції і виводити свої продукти на нові ринки. Головний критерій Startup Grind Global – бізнес має бути зрілими. Тому у фінал пройшли ті, що змогли надати докази своєї прибутковості, та бачення, що буде якщо отримують венчурні інвестиції,
– підкреслила Директор Startup Grind Kyiv Катерина Дегтяр.

Зауважимо, переможці отримають квитки на конференцію Startup Grind Global 2020 року, свій стенд, промо, PR-підтримку від організаторів та покриття витрат на логістику.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Стартап Міністерство цифрової трансформації
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