Мінцифри та Startup Grind Kyiv назвали українські стартапи, які поїдуть в Кремнієву долину

Міністерство цифрової трансформації, Startup Grind Kyiv та Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" обрали 15 українських стартапів, які поїдуть в Кремнієву долину. Проєкти візьмуть участь в конференції Startup Grind Global 2020.

Які стартапи перемогли

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До списку щасливчиків потрапили такі стартапи:

Let's Enhance – сервіс покращення якості зображення за допомогою машинного навчання.

– сервіс покращення якості зображення за допомогою машинного навчання. Replay.io – мультиканальна sales-платформа, що автоматизує контакти за допомогою імейлів, дзвінків та задач.

– мультиканальна sales-платформа, що автоматизує контакти за допомогою імейлів, дзвінків та задач. Legal Nodes – глобальний маркетплейс для технологічного бізнесу, за допомогою якого засновник чи юрисконсультант технологічної компанії може знайти та зв'язатися з юристом, що найкраще відповідає її юридичним потребам та фінансовим можливостям.

– глобальний маркетплейс для технологічного бізнесу, за допомогою якого засновник чи юрисконсультант технологічної компанії може знайти та зв'язатися з юристом, що найкраще відповідає її юридичним потребам та фінансовим можливостям. Poptop – маркетплейс бронювання виконавців різного формату та локацій для івентів в режимі реального часу.

– маркетплейс бронювання виконавців різного формату та локацій для івентів в режимі реального часу. Delfast – електровелосипед.

– електровелосипед. Animal ID – сервіс з ідентифікації тварин.

– сервіс з ідентифікації тварин. Kray Technology – дрон, який допомагає збільшити врожайність і зменшити обсяги використання добрив в агросекторі.

– дрон, який допомагає збільшити врожайність і зменшити обсяги використання добрив в агросекторі. Costless – це особистий помічник при здійсненні покупок, який допомагає приймати розумні рішення, заощаджуючи кошти, час та енергію. Надає агенціям, брендам і ритейлерам аналітику в реальному часі, прогнози щодо зміни цін та обсягів споживання, інформацію про споживчу поведінку.

– це особистий помічник при здійсненні покупок, який допомагає приймати розумні рішення, заощаджуючи кошти, час та енергію. Надає агенціям, брендам і ритейлерам аналітику в реальному часі, прогнози щодо зміни цін та обсягів споживання, інформацію про споживчу поведінку. AxDraft – допомагає складати юридичні документи в 10 разів швидше, уникати помилок і підвищувати ефективність роботи юридичного відділу на 25%, делегуючи частину юридичної роботи "не-юристам" без ризику.

– допомагає складати юридичні документи в 10 разів швидше, уникати помилок і підвищувати ефективність роботи юридичного відділу на 25%, делегуючи частину юридичної роботи "не-юристам" без ризику. Effa – екологічна зубна щітка, виготовлена з паперу та дружніх до довкілля матеріалів, як "зелена" альтернатива одноразовим пластиковим.

– екологічна зубна щітка, виготовлена з паперу та дружніх до довкілля матеріалів, як "зелена" альтернатива одноразовим пластиковим. Pix – рюкзак з анімацією.

– рюкзак з анімацією. Nuka – створює "найзручніший спосіб ведення ваших записів". Перший продукт – це вічний блокнот, який повністю водонепроникний, сторінки неможливо порвати, а записи зроблені будь-яким типом ручки або олівця повністю переписуються. Також їх можна повністю синхронізувати з мобільним додатком nuka. Другий продукт – вічний олівець.

– створює "найзручніший спосіб ведення ваших записів". Перший продукт – це вічний блокнот, який повністю водонепроникний, сторінки неможливо порвати, а записи зроблені будь-яким типом ручки або олівця повністю переписуються. Також їх можна повністю синхронізувати з мобільним додатком nuka. Другий продукт – вічний олівець. CamTouch – це комплекс, що дозволяє перетворити будь-яку плоску поверхню на інтерактивну і керувати нею за допомогою лазерної вказівки або спеціального стилуса.

– це комплекс, що дозволяє перетворити будь-яку плоску поверхню на інтерактивну і керувати нею за допомогою лазерної вказівки або спеціального стилуса. ActiveChat – сервіс для створення віртуальних помічників. З його допомогою бізнес може створювати чат-ботів або інструменти для пошуку на сайті.

– сервіс для створення віртуальних помічників. З його допомогою бізнес може створювати чат-ботів або інструменти для пошуку на сайті. ADAM – 3D-біодрук структур органічних кісток.

Як обирали переможців

Із 160 отриманих заявок більше 50 стартапів, що готові залучати іноземні інвестиції і виводити свої продукти на нові ринки. Головний критерій Startup Grind Global – бізнес має бути зрілими. Тому у фінал пройшли ті, що змогли надати докази своєї прибутковості, та бачення, що буде якщо отримують венчурні інвестиції,

– підкреслила Директор Startup Grind Kyiv Катерина Дегтяр.

Зауважимо, переможці отримають квитки на конференцію Startup Grind Global 2020 року, свій стенд, промо, PR-підтримку від організаторів та покриття витрат на логістику.

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