Мінцифри визначило переможців проєкту HackCorona in Ukraine

1 квітня міністерство цифрової трансформації запустило проєкт HackCorona. Він передбачав змагання найкращих IT-проєктів, які допоможуть зупинити пандемію COVID-19.

Як повідомляв 24 канал, подача заявок тривала до 6 квітня. Зараз у Мінцифрі визначили переможців.

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Імена переможців

Переможцями HackCorona in Ukraine стали:

KAZKOZVUK – проєкт створений для діток з особливостями зору;

VUIKO – маркетплейс для локальних виробників крафтової фермерської продукції;

SkillAR – мобільна платформа для дистанційного інтерактивного навчання за допомогою доповненої реальності;

Digital Women 2020 – стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах кризи та карантину;

Слухай – бібліотека аудіокниг українською мовою.

Ще одного учасника відзначили спеціальним призом. "Підтримка заради життя" – проєкт, покликаний поліпшити якість життя людей з обмеженими можливостями та шляхом створення можливості інклюзивної онлайн освіти.

Інші фіналістами отримали безцінний досвід у вигляді менторської підтримки від експертів.

Детальніше про проєкт

Ідеї цих IT-проєктів збирали у 4 категоріях.

Протидія коронавірусу

Електронні сервіси, які б протидіяли поширенню епідемії COVID-19, а також забезпечити комунікацію з хворими, відстежування поширення вірусу тощо.

Е-послуги для громадян

Йдеться про соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні електронні послуги для громадян.

Соціальне підприємництво

Новітні ідеї для дистанційного розвитку цифрового соціального підприємництва.

Взаємодопомога

Сервіси для підтримки та забезпечення життєдіяльності вразливих груп населення в умовах карантину.

Загалом на участь у проєкті подали 899 ідей. Журі обрали 24 фіналісти. Призовий фонд складає 5 мільйонів гривень.

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