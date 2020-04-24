Мінцифри визначило переможців проєкту HackCorona in Ukraine
1 квітня міністерство цифрової трансформації запустило проєкт HackCorona. Він передбачав змагання найкращих IT-проєктів, які допоможуть зупинити пандемію COVID-19.
Як повідомляв 24 канал, подача заявок тривала до 6 квітня. Зараз у Мінцифрі визначили переможців.
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Імена переможців
Переможцями HackCorona in Ukraine стали:
- KAZKOZVUK – проєкт створений для діток з особливостями зору;
- VUIKO – маркетплейс для локальних виробників крафтової фермерської продукції;
- SkillAR – мобільна платформа для дистанційного інтерактивного навчання за допомогою доповненої реальності;
- Digital Women 2020 – стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах кризи та карантину;
- Слухай – бібліотека аудіокниг українською мовою.
Ще одного учасника відзначили спеціальним призом. "Підтримка заради життя" – проєкт, покликаний поліпшити якість життя людей з обмеженими можливостями та шляхом створення можливості інклюзивної онлайн освіти.
Інші фіналістами отримали безцінний досвід у вигляді менторської підтримки від експертів.
Детальніше про проєкт
Ідеї цих IT-проєктів збирали у 4 категоріях.
- Протидія коронавірусу
Електронні сервіси, які б протидіяли поширенню епідемії COVID-19, а також забезпечити комунікацію з хворими, відстежування поширення вірусу тощо.
- Е-послуги для громадян
Йдеться про соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні електронні послуги для громадян.
- Соціальне підприємництво
Новітні ідеї для дистанційного розвитку цифрового соціального підприємництва.
- Взаємодопомога
Сервіси для підтримки та забезпечення життєдіяльності вразливих груп населення в умовах карантину.
Загалом на участь у проєкті подали 899 ідей. Журі обрали 24 фіналісти. Призовий фонд складає 5 мільйонів гривень.
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