24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Мінцифри визначило переможців проєкту HackCorona in Ukraine

-
HackCorona in Ukraine: визначили переможців
HackCorona in Ukraine: визначили переможців / hack-corona.gov.ua

1 квітня міністерство цифрової трансформації запустило проєкт HackCorona. Він передбачав змагання найкращих IT-проєктів, які допоможуть зупинити пандемію COVID-19.

Як повідомляв 24 канал, подача заявок тривала до 6 квітня. Зараз у Мінцифрі визначили переможців.

До теми Українські IT-компанії можуть наймати іноземців за спрощеними правилами: чому це важливо

Імена переможців

Переможцями HackCorona in Ukraine стали:

  • KAZKOZVUK – проєкт створений для діток з особливостями зору;
  • VUIKO – маркетплейс для локальних виробників крафтової фермерської продукції;
  • SkillAR – мобільна платформа для дистанційного інтерактивного навчання за допомогою доповненої реальності;
  • Digital Women 2020 – стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах кризи та карантину;
  • Слухай – бібліотека аудіокниг українською мовою.

Ще одного учасника відзначили спеціальним призом. "Підтримка заради життя" – проєкт, покликаний поліпшити якість життя людей з обмеженими можливостями та шляхом створення можливості інклюзивної онлайн освіти.

Інші фіналістами отримали безцінний досвід у вигляді менторської підтримки від експертів.

Детальніше про проєкт

Ідеї цих IT-проєктів збирали у 4 категоріях.

  • Протидія коронавірусу

Електронні сервіси, які б протидіяли поширенню епідемії COVID-19, а також забезпечити комунікацію з хворими, відстежування поширення вірусу тощо.

  • Е-послуги для громадян

Йдеться про соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні електронні послуги для громадян.

  • Соціальне підприємництво

Новітні ідеї для дистанційного розвитку цифрового соціального підприємництва.

  • Взаємодопомога

Сервіси для підтримки та забезпечення життєдіяльності вразливих груп населення в умовах карантину.

Загалом на участь у проєкті подали 899 ідей. Журі обрали 24 фіналісти. Призовий фонд складає 5 мільйонів гривень.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Міністерство цифрової трансформації Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Huawei P40 Lite – життя без сервісів Google можливе
сьогодні , 20:05 Huawei P40 Lite – життя без сервісів Google можливе
Михайло Года
Забруднення повітря у Києві: як перевірити його якість у Telegram
сьогодні , 11:03 Забруднення повітря у Києві: як перевірити його якість у Telegram
Анастасія Можаровська