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Мінцифри запустило конкурс на найкращий IT-проєкт: хто може взяти участь та як це зробити

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Мінцифри запустило конкурс на найкращий IT-проєкт / Unsplash

Міністерство цифрової трансформації запускає національний конкурс IT-проєктів та ідей для полегшення життя людей під час пандемії коронавірусу. До 9 квітня члени журі оберуть переможців, а реалізувати проєкти планують з 10 квітня по 10 березня.

Які проєкти можуть взяти участь

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Конкурсна програма передбачає підтримку проєктів за такими напрямками:

  • Протидія коронавірусу (електронні сервіси протидії поширенню епідемії COVID-19. Комунікація з хворими, відстежування поширення вірусу чи нові медичні рішення)
  • Е-послуги для громадян (соціальні, освітні, адміністративні та інші публічні електронні послуги для громадян. В умовах карантину вони дуже важливі)
  • Соціальне підприємництво (новітні ідеї для дистанційного розвитку цифрового соціального підприємництва)
  • Взаємодопомога (сервіси для підтримки та забезпечення життєдіяльності вразливих груп населення в умовах карантину).

Коли та де можна подати заявки

Конкурс вже стартував: з 1 по 6 квітня всі очочі можуть зареєструвати свої ідеї або проєкти на сайті конкурсу. Найкращі ідеї буду реалізовані або отримають фінансування на розвиток. А загальний призовий фонд становить 4 мільйонів гривень.

Що важливо знати про коронавірус SARS-CoV-2

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 105 792 людей, а померло від неї 12 428 хворих. На території Україні уже зафіксували 645 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 17 із них виявилися летальним, ще 10 людям вдалося вилікуватися від хвороби.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

COVID‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 42 341 людина, загалом захворіли 859 796 людей (дані станом на ранок 1 квітня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 178 301 людина одужала від коронавірусу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Карантин в Україні 2020 Техно Новини Техно Міністерство цифрової трансформації Інтернет
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