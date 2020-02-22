Міняти автівку за підпискою можна буде кожного дня: популярний автовиробник тестує послугу в США

Комапнія Nissan оголосила про запуск сервісу підписки на автомобілі. Послуга під назвою Nissan Switch буде доступна в пілотному режимі в одному з районів Х'юстона, США.

Наразі скористатися сервісом Nissan Switch можуть лише жителі Х'юстона. Пізніше компанія може розширити опцію на інші міста й країни, повідомляє Business Insider.

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Ціна питання

Всього лише за 699 або 899 доларів в місяць власник підписки отримає доступ до декількох модель Nissan, які можна буде щодня змінювати в залежності від власних потреб.

Особливості підписки Nissan

В підписку включена можливість змінювати модель автомобіля необмежену кількість разів. Як стверджується в заяві компанії, при бажанні користувач зможе отримувати нову машину кожен день. Крім того, в пакет входять доставка та прибирання автомобіля, допомога на дорозі, регулярне техобслуговування і страхування.

Водії зможуть вибрати один з двох рівнів підписки, що відрізняються за розміром щомісячної оплати і набором доступних моделей. На рівні Select, який обійдеться в 699 доларів щомісяця, будуть запропоновані седан Altima, а також кросовери Rogue і Pathfinder.

Підключившись до рівня Premium за 899 доларів в місяць, можна буде зробити вибір між седаном Maxima, кросовером Murano і позашляховиком Armada. За додаткову плату в 100 доларів на добу Nissan надасть доступ до суперкару GT-R. Правда, користуватися ним можна буде не довше тижня.

Як замовити автівку

Тут все максимально просто. Для керування опціями підписки власнику достатньо додатка в смартфоні. Саме там він може обрати бажану модель та замовити її в особистого куратора. Нову модель доставлять до дому користувача, якщо він перебуває в межах зони обслуговування.

Раніше схожі сервіси підписки вже запустили такі автовиробники, як Lexus, Audi, Volvo і Mercedes-Benz. На думку експертів, підписка на машини – найбільш зручний спосіб користуватися автівкою, не купуючи її. Однак з точки зору фінансів вона обходиться набагато дорожче ніж традиційна оренда.

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