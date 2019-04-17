Місія на Місяці: NASA визначились, де відбудеться висадка астронавтів

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Де відбудеться висадка астронавтів на Місяці
Де відбудеться висадка астронавтів на Місяці

У США планують через 5 років висадити астронавти на Місяць. Вже визначили місце висадки. Це буде Південний полюс Місяця.

Про це повідомили у прес-службі NASA. Цікаво, що локація розміщена доволі далеко від посадкових майданчиків Аполлона-11 (там 20 липня 1969 Нейл Армстронг здійснив висадку).

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Чому обрали саме цю локацію. Одна з причин такого рішення – те, що в цьому регіоні є запаси води.

"Вода – критичний ресурс для довгострокових досліджень. Вона може бути використана для пиття, охолодження обладнання, виробництва кисню і ракетного палива для місій далі в Сонячну систему", – пояснили таке рішення в Агентстві.

Досвід NASA на Місяці у використанні природних ресурсів Місяця, буде використаний також для підготовки місій на Марс.

via GIPHY

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Теги: Техно Новини Техно Місяць NASA Космос
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