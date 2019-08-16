Мисли нестандартно: у Львові проведуть TED-конференцію

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Підготовка до TED-конференції
Підготовка до TED-конференції / Фото/ організатори

Наприкінці літа у Львові організовують серію лекцій TEDxLvivPolytechnic. Тема цьогорічної зустрічі – Alternative ideas. Спікери спробують знайти рішення, щоб навчити мислити нестандартно, швидко реагувати на те, що відбувається навколо та пристосовуватися до змін.

"Люди бояться змінювати світогляд, дивитися на звичні для всіх речі з альтернативної точки зору. На нашій конференції лідери думок з різних галузей мотивуватимуть вас змінювати цей світ, ділитимуться досвідом та на власному прикладі розкажуть, що потрібно для вдалого старту своєї справи", – кажуть організатори.

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TED-конференція у Львові

TED-конференція у Львові

Під час конференції спікери будуть говорити про те, як залишатися конкурентоспроможним та досягати найвищих результатів. А найголовніше: діяти незвично та приймати альтернативні рішення.

Учасники можуть прослухати дві лекції, на які вхід буде вільний. Якщо ж ви хочете провести на конференції цілий день, то квитки можна придбати за посиланням.

Коли. TEDxLvivPolytechnic: Alternative ideas відбудеться 31 серпня. Початок – о 16:00.

Де. Конференція відбудеться на території ТРЦ "Спартак" на фудкорті. Адреса: м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б.

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Теги: Новини Техно Техно LifeStyle Новини LifeStyle IT-бізнес
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