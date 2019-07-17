Місячне затемнення 2019: яскраві фото з соцмереж
У ніч з 16 на 17 липня на Землі можна було побачити часткове місячне затемнення. На території України це явище почалось майже одночасно після опівночі – 00:31 за Києвом. Загалом астрономічне явище тривало 1 годину 58 хвилин.
Цього разу відбувалось часткове місячне затемнення – 65% диску Місяця опинилось у тіні Землі.
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Цей кривавий місяць могли бачити мешканці майже всіх країн світу, крім Північної Америки, де в цей час Місяць перебував за обрієм.
Що таке місячне затемнення? Це явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі. Бувають два види затемнення: часткове та повне. Часткове затемнення настає, коли у тінь потрапляє лише частина Місяця. При такому типі частина Місяця лишається в півтіні, і освітлюється прямими сонячними променями. Як ми могли бачити у на 17 липня.
При цьому повне місячне затемнення відбувається, коли сонячне проміння деякий час взагалі не потрапляє безпосередньо до його поверхні. Під час такого затемнення поверхня Місяця стає темно-червоною.
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