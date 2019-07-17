Місячне затемнення 2019: яскраві фото з соцмереж

У ніч з 16 на 17 липня на Землі можна було побачити часткове місячне затемнення. На території України це явище почалось майже одночасно після опівночі – 00:31 за Києвом. Загалом астрономічне явище тривало 1 годину 58 хвилин.

Цього разу відбувалось часткове місячне затемнення – 65% диску Місяця опинилось у тіні Землі.

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Цей кривавий місяць могли бачити мешканці майже всіх країн світу, крім Північної Америки, де в цей час Місяць перебував за обрієм.

Partial #mooneclipse in Kuopio. Nice clear summer night sky tonight. I have to say the picture does not do justice to the real thing this time. pic.twitter.com/CUxng54Jty — Suvi Ihaksi (@Ihaksi) July 16, 2019

Partial #mooneclipse in Kuopio. Nice clear summer night sky tonight. I have to say the picture does not do justice to the real thing this time. pic.twitter.com/CUxng54Jty — Suvi Ihaksi (@Ihaksi) July 16, 2019

The beauty I captured yesterday from mobile #MoonEclipse pic.twitter.com/MeCpu1gWYz — vidya s jogada (@vidyasjogada) July 17, 2019

Amazing views of the #partialeclipse #MoonEclipse from my garden last night as it rose over the mountains at peak eclipse. Beautiful! #Snowdonia #northwalestweets pic.twitter.com/AXlg7F0gVA — Juliet Greenwood (@julietgreenwood) July 17, 2019

Some pictures of the partial lunar eclipse that I took last night #EclipseLunar2019 #LunarEclipse #MoonEclipse pic.twitter.com/BJJyi8UzSG — Mauro Pirarba (@mauropi314) July 17, 2019

Anyone capture the moon last night I did...... #MoonEclipse pic.twitter.com/GY8U3lZOkR — Matthew Page (@MPage_Drums) July 17, 2019

Що таке місячне затемнення? Це явище, яке відбувається, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем і Місяць потрапляє в тінь чи напівтінь Землі. Бувають два види затемнення: часткове та повне. Часткове затемнення настає, коли у тінь потрапляє лише частина Місяця. При такому типі частина Місяця лишається в півтіні, і освітлюється прямими сонячними променями. Як ми могли бачити у на 17 липня.



При цьому повне місячне затемнення відбувається, коли сонячне проміння деякий час взагалі не потрапляє безпосередньо до його поверхні. Під час такого затемнення поверхня Місяця стає темно-червоною.

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