В основу місячного календаря на червень 2020 року покладені фази місячного циклу. У цьому календарі можна знайти інформацію про вплив Місяця на організм людини.

24 канал розповідає місячний календар і дні, які є в цьому місяці сприятливі для чогось нового.

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Місячний календар на червень 1 червня Зростаючий місяць 10, 11 день 2 червня Зростаючий місяць 11, 12 день 3 червня Зростаючий місяць 12, 13 день 4 червня Зростаючий місяць 13, 14 день 5 червня Повний місяць 14, 15 день 6 червня Спадаючий місяць 15, 16 день 7 червня Спадаючий місяць 16, 17 день 8 червня Спадаючий місяць 17, 18 день 9 червня Спадаючий місяць 18 день 10 червня Спадаючий місяць 18, 19 день 11 червня Спадаючий місяць 19, 20 день 12 червня Спадаючий місяць 20, 21 день 13 червня Третя чверть 21, 22 день 14 червня Спадаючий місяць 22, 23 день 15 червня Спадаючий місяць 23, 24 день 16 червня Спадаючий місяць 24, 25 день 17 червня Спадаючий місяць 25, 26 день 18 червня Спадаючий місяць 26, 27 день 19 червня Спадаючий місяць 27, 28 день 20 червня Спадаючий місяць 28, 29 день 21 червня Новий місяць 29, 30, 1 день 22 червня Зростаючий місяць 1, 2 день 23 червня Зростаючий місяць 2, 3 день 24 червня Зростаючий місяць 3, 4 день 25 червня Зростаючий місяць 4, 5 день 26 червня Зростаючий місяць 5, 6 день 27 червня Зростаючий місяць 6, 7 день 28 червня Перша чверть 7, 8 день 29 червня Зростаючий місяць 8, 9 день 30 червня Зростаючий місяць 9, 10 день

Сприятливі дні у цьому місяці: 4, 11, 18 червня.

Як впливають фази місяця на людину

Від обертання Місяця навколо Землі залежать біоритми в організмі людини. Протягом 28 – 30 діб Місяць робить один оберт навколо Землі.

Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.

Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів.

Найкраща фаза для того, щоб встановити перед собою нові цілі – Новий Місяць.

Хороший час, щоб відновити нестачу, тому в цей час необхідно старатись правильно харчуватись у період фази Півмісяця.

Фаза, під час якої тіло буде інтенсивно "позбуватися" від всього непотрібного – це спадаючий Місяць. Тому це ідеальний час для звільнення від великої кількості накопиченої енергії.