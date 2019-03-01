Місячний календар березень 2019

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Місячний календар березень 2019 Україна - фази місяця у березні
Місячний календар березень 2019 / Unsplash

Місячний календар на березень 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

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Місячний календар на березень
1 березня Спадаючий місяць 24,25 день
2 березня Спадаючий місяць 25,26 день
3 березня Спадаючий місяць 26,27 день
4 березня Спадаючий місяць 27,28 день
5 березня Спадаючий місяць 28,29 день
6 березня Новий місяць 29,30,1 день
7 березня Зростаючий місяць 1,2 день
8 березня Зростаючий місяць 2,3 день
9 березня Зростаючий місяць 3,4 день
10 березня Зростаючий місяць 4,5 день
11 березня Зростаючий місяць 5,6 день
12 березня Зростаючий місяць 6,7 день
13 березня Зростаючий місяць 7,8 день 
14 березня Перша чверть 8,9 день
15 березня Зростаючий місяць 9,10 день
16 березня Зростаючий місяць 10,11 день
17 березня Зростаючий місяць 11,12 день 
18 березня Зростаючий місяць 12,13 день
19 березня Спадаючий місяць 13,14 день
20 березня Спадаючий місяць 14,15 день
21 березня Спадаючий місяць 15,16 день
22 березня Спадаючий місяць 16,17 день
23 березня Спадаючий місяць 17,18 день
24 березня Спадаючий місяць 18,19 день
25 березня Спадаючий місяць 19 день
26 березня Спадаючий місяць 19,20 день
27 березня Спадаючий місяць 20,21 день
28 березня Третя чверть 21,22 день
29 березня Спадаючий місяць 22,23 день
30 березня Спадаючий місяць 23,24 день
31 березня Спадаючий місяць 24,25 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

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Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 канал
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