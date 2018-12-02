Місячний календар на грудень 2018

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Фази місяця грудень 2018 - місячний календар на грудень 2018
Місячний календар на грудень 2018 / Фото з відкритих джерел

Місячний календар на грудень 2018 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у кожен конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна 4 фаз супутника Землі. Тож у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням Місяць матиме вплив на ваше самопочуття.

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Місячний календар на грудень
1 грудня Спадаючий місяць 23,24 день
2 грудня Спадаючий місяць 24,25 день
3 грудня Спадаючий місяць 25,26 день
4 грудня Спадаючий місяць 26, 27 день
5 грудня Спадаючий місяць 27, 28 день
6 грудня Спадаючий місяць 28,29 день
7 грудня Новий місяць 29,30, 1 день
8 грудня Зростаючий місяць 1, 2 день
9 грудня Зростаючий місяць 2, 3 день
10 грудня Зростаючий місяць 3, 4 день
11 грудня Зростаючий місяць 4, 5 день
12 грудня Зростаючий місяць 5, 6 день
13 грудня Зростаючий місяць 6, 7 день 
14 грудня Зростаючий місяць 7, 8 день
15 грудня Перша чверть 8, 9 день
16 грудня Зростаючий місяць 9, 10 день
17 грудня Зростаючий місяць 10, 11 день 
18 грудня Зростаючий місяць 11, 12 день
19 грудня Зростаючий місяць 12, 13 день
20 грудня Зростаючий місяць 13, 14 день
21 грудня Зростаючий місяць 14, 15 день
22 грудня Повний місяць 15, 16 день
23 грудня Спадаючий місяць 16, 17 день
24 грудня Спадаючий місяць 17, 18 день
25 грудня Спадаючий місяць 18, 19 день
26 грудня Спадаючий місяць 19, 20 день
27 грудня Спадаючий місяць 20, 21 день
28 грудня Спадаючий місяць 21, 22 день
29 грудня Третя чверть 22 день
30 грудня Спадаючий місяць 22, 23 день
31 грудня Спадаючий місяць 23, 24 день

 

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це несприятливі дні для людини.

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Місячний місяць складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.

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Теги: Техно Космос
Джерело: Техно
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