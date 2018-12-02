Місячний календар на грудень 2018
Місячний календар на грудень 2018 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у кожен конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна 4 фаз супутника Землі. Тож у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням Місяць матиме вплив на ваше самопочуття.
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|1 грудня
|Спадаючий місяць
|23,24 день
|2 грудня
|Спадаючий місяць
|24,25 день
|3 грудня
|Спадаючий місяць
|25,26 день
|4 грудня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|5 грудня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|6 грудня
|Спадаючий місяць
|28,29 день
|7 грудня
|Новий місяць
|29,30, 1 день
|8 грудня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|9 грудня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|10 грудня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|11 грудня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|12 грудня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|13 грудня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|14 грудня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|15 грудня
|Перша чверть
|8, 9 день
|16 грудня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|17 грудня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|18 грудня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|19 грудня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|20 грудня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|21 грудня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|22 грудня
|Повний місяць
|15, 16 день
|23 грудня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|24 грудня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|25 грудня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|26 грудня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|27 грудня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|28 грудня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|29 грудня
|Третя чверть
|22 день
|30 грудня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|31 грудня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
Вплив Місяця
Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Це несприятливі дні для людини.
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Місячний місяць складається з 29-30 місячної доби, залежно від тривалості першого дня та близькістю місяця до горизонту під час молодика. Місячні доби не завжди дорівнюють один одному за часом. Справа в тому, що закінчений місячний цикл складає близько 29,5 сонячних днів, за цей час Місяць проходить 4 фази або чверті.
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