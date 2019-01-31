Місячний календар лютий 2019

Місячний календар на лютий 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

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Місячний календар на лютий 1 лютого Спадаючий місяць 26,27 день 2 лютого Спадаючий місяць 27,28 день 3 лютого Спадаючий місяць 28,29 день 4 лютого Спадаючий місяць 29,30 день 5 лютого Новий місяць 30,1,2 день 6 лютого Зростаючий місяць 2,3 день 7 лютого Зростаючий місяць 3,4 день 8 лютого Зростаючий місяць 4,5 день 9 лютого Зростаючий місяць 5,6 день 10 лютого Зростаючий місяць 6,7 день 11 лютого Зростаючий місяць 7,8 день 12 лютого Зростаючий місяць 8,9 день 13 лютого Перша чверть 9,10 день 14 лютого Зростаючий місяць 10,11 день 15 лютого Зростаючий місяць 11,12 день 16 лютого Зростаючий місяць 12,13 день 17 лютого Зростаючий місяць 13,14 день 18 лютого Зростаючий місяць 14,15 день 19 лютого Повний місяць 15,16 день 20 лютого Спадаючий місяць 16,17 день 21 лютого Спадаючий місяць 17,18 день 22 лютого Спадаючий місяць 18,19 день 23 лютого Спадаючий місяць 19,20 день 24 лютого Спадаючий місяць 20 день 25 лютого Спадаючий місяць 20,21 день 26 лютого Третя чверть 21,22 день 27 лютого Спадаючий місяць 22,23 день 28 лютого Спадаючий місяць 23,24 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

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Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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