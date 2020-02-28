Місячний календар на березень 2020
В основу місячного календаря на березень 2020-го року покладені фази місячного циклу. У цьому календарі ви знайдете застереження, що не варто робити у конкретні дні, а також інформацію про вплив Місяця на ваше самопочуття.
До теми: Місячний календар на лютий 2020
|1 березня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
|2 березня
|Перша чверть
|8, 9 день
|3 березня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|4 березня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|5 березня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|6 березня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|7 березня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|8 березня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|9 березня
|Повний місяць
|15, 16 день
|10 березня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|11 березня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|12 березня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|13 березня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|14 березня
|Спадаючий місяць
|20 день
|15 березня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|16 березня
|Третя чверть
|21, 22 день
|17 березня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|18 березня
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|19 березня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|20 березня
|Спадаючий місяць
|25, 26день
|21 березня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|22 березня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|23 березня
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|24 березня
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|25 березня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|26 березня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|27 березня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|28 березня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|29 березня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|30 березня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|31 березня
|Зростаючий місяць
|7, 8 день
Сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем. Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 3, 10, 11 березня. Несприятливі дні для людини – це дні посиленої взаємодії Сонця та Місяця.
Вплив місяця на людину
Добові біоритми в організмі людини значно залежать від обертання Місяця навколо Землі, яка протягом 28-30 діб робить один оборот навколо Землі. Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.
Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів. Саме при такому циклі створюється велика психологічна напруженість у людини. Події цих місяців приносять людям багато труднощів і випробувань, особливо в критичні дні.