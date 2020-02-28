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Місячний календар на березень 2020

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Місячний календар 2020 на березень / gettyimages

В основу місячного календаря на березень 2020-го року покладені фази місячного циклу. У цьому календарі ви знайдете застереження, що не варто робити у конкретні дні, а також інформацію про вплив Місяця на ваше самопочуття.

До теми: Місячний календар на лютий 2020

Місячний календар на березень
1 березня Зростаючий місяць 7, 8 день
2 березня Перша чверть 8, 9 день
3 березня Зростаючий місяць 9, 10 день
4 березня Зростаючий місяць 10, 11 день
5 березня Зростаючий місяць 11, 12 день
6 березня Зростаючий місяць 12, 13 день
7 березня Зростаючий місяць 13, 14 день
8 березня Зростаючий місяць 14, 15 день
9 березня Повний місяць 15, 16 день
10 березня Спадаючий місяць 16, 17 день
11 березня Спадаючий місяць 17, 18 день
12 березня Спадаючий місяць 18, 19 день
13 березня Спадаючий місяць 19, 20 день
14 березня Спадаючий місяць 20 день
15 березня Спадаючий місяць 20, 21 день
16 березня Третя чверть 21, 22 день
17 березня Спадаючий місяць 22, 23 день
18 березня Спадаючий місяць 23, 24 день
19 березня Спадаючий місяць 24, 25 день
20 березня Спадаючий місяць 25, 26день
21 березня Спадаючий місяць 26, 27 день
22 березня Спадаючий місяць 27, 28 день
23 березня Спадаючий місяць 28, 29 день
24 березня Новий місяць 29, 30, 1 день
25 березня Зростаючий місяць 1, 2 день
26 березня Зростаючий місяць 2, 3 день
27 березня Зростаючий місяць 3, 4 день
28 березня Зростаючий місяць 4, 5 день
29 березня Зростаючий місяць 5, 6 день
30 березня Зростаючий місяць 6, 7 день
31 березня Зростаючий місяць 7, 8 день

Сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем. Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 3, 10, 11 березня. Несприятливі дні для людини – це дні посиленої взаємодії Сонця та Місяця.

Вплив місяця на людину

Добові біоритми в організмі людини значно залежать від обертання Місяця навколо Землі, яка протягом 28-30 діб робить один оборот навколо Землі. Місячний місяць триває від молодика до молодика і складається з 30 днів.

Однак майже половина календарних місяців в році має незакінчений цикл і складається з 29 днів. Саме при такому циклі створюється велика психологічна напруженість у людини. Події цих місяців приносять людям багато труднощів і випробувань, особливо в критичні дні.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Техно Космос Місяць
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