Місячний календар на грудень 2019

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Місячний календар на грудень / unsplash.com

Місячний календар на грудень 2019-го року складають за спеціальними обчисленнями, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Отже, у цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.

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Місячний календар на грудень
1 грудня Зростаючий місяць 5, 6 день
2 грудня Зростаючий місяць 6, 7 день
3 грудня Зростаючий місяць 7, 8 день
4 грудня Перша чверть 8, 9 день
5 грудня Зростаючий місяць 9, 10 день
6 грудня Зростаючий місяць 10, 11 день
7 грудня Зростаючий місяць 11, 12 день
8 грудня Зростаючий місяць 12, 13 день
9 грудня Зростаючий місяць 13, 14 день
10 грудня Зростаючий місяць 14, 15 день
11 грудня Зростаючий місяць 15, 16 день
12 грудня Повний місяць 16, 17 день
13 грудня Спадаючий місяць 17, 18 день
14 грудня Спадаючий місяць 18, 19 день
15 грудня Спадаючий місяць 19, 20 день
16 грудня Спадаючий місяць 20, 21 день
17 грудня Спадаючий місяць 21, 22 день
18 грудня Спадаючий місяць 22, 23 день
19 грудня Третя чверть 23, 24 день
20 грудня Спадаючий місяць 24 день
21 грудня Спадаючий місяць 24, 25 день
22 грудня Спадаючий місяць 25, 26 день
23 грудня Спадаючий місяць 26, 27 день
24 грудня Спадаючий місяць 27, 28 день
25 грудня Спадаючий місяць 28, 29 день
26 грудня Новий місяць 29, 1, 2 день
27 грудня Зростаючий місяць 2, 3 день
28 грудня Зростаючий місяць 3, 4 день
29 грудня Зростаючий місяць 4, 5 день
30 грудня Зростаючий місяць 5, 6 день
31 грудня Зростаючий місяць 6, 7 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем. Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 17, 18 та 24 грудня.

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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Теги: Техно Космос Місяць
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