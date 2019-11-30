Місячний календар на грудень 2019

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Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем. Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 17, 18 та 24 грудня.

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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