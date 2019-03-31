Місячний календар квітень 2019
Місячний календар на квітень 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.
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|1 квітня
|Спадаючий місяць
|15,16 день
|2 квітня
|Спадаючий місяць
|16,17 день
|3 квітня
|Спадаючий місяць
|17,18 день
|4 квітня
|Спадаючий місяць
|18,19 день
|5 квітня
|Спадаючий місяць
|19 день
|6 квітня
|Спадаючий місяць
|19,20 день
|7 квітня
|Спадаючий місяць
|20,21 день
|8 квітня
|Третя чверть
|21,22 день
|9 квітня
|Спадаючий місяць
|22,23 день
|10 квітня
|Спадаючий місяць
|23,24 день
|11 квітня
|Спадаючий місяць
|24,25 день
|12 квітня
|Спадаючий місяць
|25,26 день
|13 квітня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|14 квітня
|Спадаючий місяць
|27,28 день
|15 квітня
|Спадаючий місяць
|28,29 день
|16 квітня
|Новий місяць
|29, 1, 2 день
|17 квітня
|Зростаючий місяць
|2,3 день
|18 квітня
|Зростаючий місяць
|3,4 день
|19 квітня
|Зростаючий місяць
|4,5 день
|20 квітня
|Зростаючий місяць
|5,6 день
|21 квітня
|Зростаючий місяць
|6,7 день
|22 квітня
|Зростаючий місяць
|7,8 день
|23 квітня
|Зростаючий місяць
|8,9 день
|24 квітня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|25 квітня
|Зростаючий місяць
|10,11 день
|26 квітня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|27 квітня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|28 квітня
|Зростаючий місяць
|13,14 день
|29 квітня
|Зростаючий місяць
|14,15 день
|30 квітня
|Зростаючий місяць
|15, 16 день
|31 квітня
|Повний місяць
|16,17 день
Вплив Місяця
Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.
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Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.
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