Місячний календар квітень 2019

Місячний календар на квітень 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

Читайте також: Місячний календар стрижок на квітень 2019: важливі поради

Місячний календар на квітень 1 квітня Спадаючий місяць 15,16 день 2 квітня Спадаючий місяць 16,17 день 3 квітня Спадаючий місяць 17,18 день 4 квітня Спадаючий місяць 18,19 день 5 квітня Спадаючий місяць 19 день 6 квітня Спадаючий місяць 19,20 день 7 квітня Спадаючий місяць 20,21 день 8 квітня Третя чверть 21,22 день 9 квітня Спадаючий місяць 22,23 день 10 квітня Спадаючий місяць 23,24 день 11 квітня Спадаючий місяць 24,25 день 12 квітня Спадаючий місяць 25,26 день 13 квітня Спадаючий місяць 26, 27 день 14 квітня Спадаючий місяць 27,28 день 15 квітня Спадаючий місяць 28,29 день 16 квітня Новий місяць 29, 1, 2 день 17 квітня Зростаючий місяць 2,3 день 18 квітня Зростаючий місяць 3,4 день 19 квітня Зростаючий місяць 4,5 день 20 квітня Зростаючий місяць 5,6 день 21 квітня Зростаючий місяць 6,7 день 22 квітня Зростаючий місяць 7,8 день 23 квітня Зростаючий місяць 8,9 день 24 квітня Зростаючий місяць 9, 10 день 25 квітня Зростаючий місяць 10,11 день 26 квітня Зростаючий місяць 11, 12 день 27 квітня Зростаючий місяць 12, 13 день 28 квітня Зростаючий місяць 13,14 день 29 квітня Зростаючий місяць 14,15 день 30 квітня Зростаючий місяць 15, 16 день 31 квітня Повний місяць 16,17 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Читайте також: Гороскоп на тиждень 1–7 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно