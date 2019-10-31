Місячний календар на листопад 2019

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Фази місяця в листопаді 2019 – місячний календар на листопад – Україна
Місячний календар на листопад / unsplash.com

Місячний календар на листопад 2019-го року складають за спеціальними обчисленнями, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Отже, у цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.

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Місячний календар на листопад
1 листопада Зростаючий місяць 5, 6 день
2 листопада Зростаючий місяць 6, 7 день
3 листопада Зростаючий місяць 7, 8 день
4 листопада Перша чверть 8, 9 день
5 листопада Зростаючий місяць 9, 10 день
6 листопада Зростаючий місяць 10, 11 день
7 листопада Зростаючий місяць 11, 12 день
8 листопада Зростаючий місяць 12, 13 день
9 листопада Зростаючий місяць 13, 14 день
10 листопада Зростаючий місяць 14, 15 день
11 листопада Зростаючий місяць 15, 16 день
12 листопада Повний місяць 16, 17 день
13 листопада Спадаючий місяць 17, 18 день
14 листопада Садаючий місяць 18, 19 день
15 листопада Спадаючий місяць 19, 20 день
16 листопада Спадаючий місяць 20, 21 день
17 листопада Спадаючий місяць 21, 22 день
18 листопада Спадаючий місяць 22, 23 день
19 листопада Спадаючий місяць 23, 24 день
20 листопада Третя чверть 24 день
21 листопада Спадаючий місяць 24, 25 день
22 листопада Спадаючий місяць 25, 26 день
23 листопада Спадаючий місяць 26, 27 день
24 листопада Спадаючий місяць 27, 28 день
25 листопада Спадаючий місяць 28, 29 день
26 листопада Новий місяць 29, 30, 1 день
27 листопада Зростаючий місяць 1, 2 день
28 листопада Зростаючий місяць 2, 3 день
29 листопада Зростаючий місяць 3, 4 день
30 листопада Зростаючий місяць 4, 5 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Сприятливими місячними днями є дні, коли на небі створюється аспект в 60 або 120 градусів між Сонцем і Місяцем. Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 13, 20 та 27 листопада.

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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Теги: Техно Космос Місяць
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