Місячний календар на лютий 2020

Місячний календар допоможе визначити вплив фаз Місяця на ваше самопочуття та що не можна робити у конкретні дні.

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Вплив Місяця

Фази місяця впливають на сон людини. Вчені з Центру хронобіології при Психіатричній лікарні в Базельському університеті досліджували якість сну за допомогою електроенцефалографії. Науковці також робили додаткові аналізи для порівняння мелатоніну та кортизолу.

У період повної фази місяця тривалість глибокого сну скорочується на 30%, також людина на 5 хвилин довше засинає. Загальний час сну зменшується на 20 хвилин.

У повний Місяць в організмі людини досягають піку всі фізіологічні процеси. Активність в цей період досягає найвищого рівня. У повний місяць дуже легко втратити контроль над собою, агресія і дратівливість особливо зростають.

У фазі спадного Місяця життєва активність і енергія йдуть на спад, з’являється втома. Цей період ідеальний для масажів, зняття спазмів, видалення бородавок та інших новоутворень.

Найбільше Місяць впливає в період темної ночі. Це пік, коли Сонце і Місяць знаходяться по один бік Землі, їх гравітаційний вплив сумується.

Найсприятливіші дні в лютому 2020 року за місячним календарем: 2, 4, 10 лютого.

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