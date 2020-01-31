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Місячний календар на лютий 2020

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Місячний календар 2020 на лютий / istockphoto.com

Місячний календар – це зміна за циклом чотирьох фаз супутника Землі. Календар на лютий 2020-року складається за спеціальними обчисленнями, беручи до уваги положення Місяця у конкретний період часу.

Місячний календар допоможе визначити вплив фаз Місяця на ваше самопочуття та що не можна робити у конкретні дні.

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Місячний календар на січень
1 лютого Зростаючий місяць 8, 9 день
2 лютого Перша чверть 9, 10 день
3 лютого Зростаючий місяць 10, 11 день
4 лютого Зростаючий місяць  11, 12 день
5 лютого Зростаючий місяць 12, 13 день
6 лютого Зростаючий місяць 13, 14 день
7 лютого Зростаючий місяць 14, 15 день
8 лютого Зростаючий місяць 15, 16 день
9 лютого Повний місяць 16, 17 день
10 лютого Спадаючий місяць 17, 18 день
11 лютого Спадаючий місяць 18, 19 день
12 лютого Спадаючий місяць 19, 20 день
13 лютого Спадаючий місяць 20, 21 день
14 лютого Спадаючий місяць 21  день
15 лютого Спадаючий місяць 21, 22 день
16 лютого Третя чверть 22, 23 день
17 лютого Спадаючий місяць 23, 24 день
18 лютого Спадаючий місяць 24, 25 день
19 лютого Спадаючий місяць 25, 26 день
20 лютого Спадаючий місяць 26, 27 день
21 лютого Спадаючий місяць 27, 28 день
22 лютого Спадаючий місяць 28, 29 день
23 лютого Новий місяць 29, 30, 1 день
24 лютого Зростаючий місяць 1, 2день
25 лютого Зростаючий місяць 2, 3 день
26 лютого Зростаючий місяць 3, 4 день
27 лютого Зростаючий місяць 4, 5 день
28 лютого Зростаючий місяць 5, 6 день
29 лютого Зростаючий місяць 6, 7 день

Вплив Місяця 

Фази місяця впливають на сон людини. Вчені з Центру хронобіології при Психіатричній лікарні в Базельському університеті досліджували якість сну за допомогою електроенцефалографії. Науковці також робили додаткові аналізи для порівняння мелатоніну та кортизолу.

У період повної фази місяця тривалість глибокого сну скорочується на 30%, також людина на 5 хвилин довше засинає. Загальний час сну зменшується на 20 хвилин.

У повний Місяць в організмі людини досягають піку всі фізіологічні процеси. Активність в цей період досягає найвищого рівня. У повний місяць дуже легко втратити контроль над собою, агресія і дратівливість особливо зростають.

У фазі спадного Місяця життєва активність і енергія йдуть на спад, з’являється втома. Цей період ідеальний для масажів, зняття спазмів, видалення бородавок та інших новоутворень.

Найбільше Місяць впливає в період темної ночі. Це пік, коли Сонце і Місяць знаходяться по один бік Землі, їх гравітаційний вплив сумується.

Найсприятливіші дні в лютому 2020 року за місячним календарем: 2, 4, 10 лютого. 

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Теги: Техно Космос Місяць
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