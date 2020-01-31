Місячний календар на лютий 2020
Місячний календар – це зміна за циклом чотирьох фаз супутника Землі. Календар на лютий 2020-року складається за спеціальними обчисленнями, беручи до уваги положення Місяця у конкретний період часу.
Місячний календар допоможе визначити вплив фаз Місяця на ваше самопочуття та що не можна робити у конкретні дні.
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|1 лютого
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|2 лютого
|Перша чверть
|9, 10 день
|3 лютого
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|4 лютого
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|5 лютого
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|6 лютого
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|7 лютого
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|8 лютого
|Зростаючий місяць
|15, 16 день
|9 лютого
|Повний місяць
|16, 17 день
|10 лютого
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|11 лютого
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|12 лютого
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|13 лютого
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|14 лютого
|Спадаючий місяць
|21 день
|15 лютого
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|16 лютого
|Третя чверть
|22, 23 день
|17 лютого
|Спадаючий місяць
|23, 24 день
|18 лютого
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|19 лютого
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|20 лютого
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|21 лютого
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|22 лютого
|Спадаючий місяць
|28, 29 день
|23 лютого
|Новий місяць
|29, 30, 1 день
|24 лютого
|Зростаючий місяць
|1, 2день
|25 лютого
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|26 лютого
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|27 лютого
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|28 лютого
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|29 лютого
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
Вплив Місяця
Фази місяця впливають на сон людини. Вчені з Центру хронобіології при Психіатричній лікарні в Базельському університеті досліджували якість сну за допомогою електроенцефалографії. Науковці також робили додаткові аналізи для порівняння мелатоніну та кортизолу.
У період повної фази місяця тривалість глибокого сну скорочується на 30%, також людина на 5 хвилин довше засинає. Загальний час сну зменшується на 20 хвилин.
У повний Місяць в організмі людини досягають піку всі фізіологічні процеси. Активність в цей період досягає найвищого рівня. У повний місяць дуже легко втратити контроль над собою, агресія і дратівливість особливо зростають.
У фазі спадного Місяця життєва активність і енергія йдуть на спад, з’являється втома. Цей період ідеальний для масажів, зняття спазмів, видалення бородавок та інших новоутворень.
Найбільше Місяць впливає в період темної ночі. Це пік, коли Сонце і Місяць знаходяться по один бік Землі, їх гравітаційний вплив сумується.
Найсприятливіші дні в лютому 2020 року за місячним календарем: 2, 4, 10 лютого.
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