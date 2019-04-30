Місячний календар на травень 2019 року складений на основі спеціальних обчислень, враховуючи його положення у конкретний період часу. Як відомо, місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Тож, у цьому календарі ви знайдете місячні фази, з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття.

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Місячний календар на травень 1 травня Спадаючий місяць 25, 26 день 2 травня Спадаючий місяць 26, 27 день 3 травня Спадаючий місяць 27, 28 день 4 травня Спадаючий місяць 28, 29 день 5 травня Новий місяць 29, 1, 2 день 6 травня Зростаючий місяць 2, 3 день 7 травня Зростаючий місяць 3, 4 день 8 травня Зростаючий місяць 4, 5 день 9 травня Зростаючий місяць 5, 6 день 10 травня Зростаючий місяць 6, 7 день 11 травня Зростаючий місяць 7, 8 день 12 травня Перша чверть 8, 9 день 13 травня Зростаючий місяць 9, 10 день 14 травня Зростаючий місяць 10, 11 день 15 травня Зростаючий місяць 11, 12 день 16 травня Зростаючий місяць 12, 13 день 17 травня Зростаючий місяць 13, 14 день 18 травня Зростаючий місяць 14, 15 день 19 травня Повний місяць 15, 16 день 20 травня Спадаючий місяць 16, 17 день 21 травня Спадаючий місяць 17, 18 день 22 травня Спадаючий місяць 18 день 23 травня Спадаючий місяць 18, 19 день 24 травня Спадаючий місяць 19, 20 день 25 травня Спадаючий місяць 20, 21 день 26 травня Третя чверть 21, 22 день 27 травня Спадаючий місяць 22, 23 день 28 травня Спадаючий місяць 23, 24 день 29 травня Спадаючий місяць 24, 25 день 30 травня Спадаючий місяць 25, 26 день 31 травня Спадаючий місяць 26, 27 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої і останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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