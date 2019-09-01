Місячний календар на вересень 2019
Місячний календар на вересень 2019-го року складають на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Отже, у цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.
Актуально: Гороскоп на тиждень 26 серпня –1 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку
|1 вересня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
|2 вересня
|Зростаючий місяць
|3, 4 день
|3 вересня
|Зростаючий місяць
|4, 5 день
|4 вересня
|Зростаючий місяць
|5, 6 день
|5 вересня
|Зростаючий місяць
|6, 7 день
|6 вересня
|Перша чверть
|7, 8 день
|7 вересня
|Зростаючий місяць
|8, 9 день
|8 вересня
|Зростаючий місяць
|9, 10 день
|9 вересня
|Зростаючий місяць
|10, 11 день
|10 вересня
|Зростаючий місяць
|11, 12 день
|11 вересня
|Зростаючий місяць
|12, 13 день
|12 вересня
|Зростаючий місяць
|13, 14 день
|13 вересня
|Зростаючий місяць
|14, 15 день
|14 вересня
|Повний місяць
|15, 16 день
|15 вересня
|Спадаючий місяць
|16, 17 день
|16 вересня
|Спадаючий місяць
|17, 18 день
|17 вересня
|Спадаючий місяць
|18, 19 день
|18 вересня
|Спадаючий місяць
|19, 20 день
|19 вересня
|Спадаючий місяць
|20, 21 день
|20 вересня
|Спадаючий місяць
|21, 22 день
|21 вересня
|Спадаючий місяць
|22, 23 день
|22 вересня
|Третя чверть
|23, 24 день
|23 вересня
|Спадаючий місяць
|24, 25 день
|24 вересня
|Спадаючий місяць
|25
|25 вересня
|Спадаючий місяць
|25, 26 день
|26 вересня
|Спадаючий місяць
|26, 27 день
|27 вересня
|Спадаючий місяць
|27, 28 день
|28 вересня
|Новий місяць
|28, 29, 1 день
|29 вересня
|Зростаючий місяць
|1, 2 день
|30 вересня
|Зростаючий місяць
|2, 3 день
Вплив Місяця
Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.
Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 5, 6 та 10 вересня.
Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.
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