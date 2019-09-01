Місячний календар на вересень 2019

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Місячний календар на вересень 2019 Україна – фази місяця у вересні 2019
Місячний календар на вересень / unsplash.com

Місячний календар на вересень 2019-го року складають на основі спеціальних обчислень, враховуючи положення Місяця у конкретний період часу. Місячний календар – це циклічна зміна чотирьох фаз супутника Землі. Отже, у цьому календарі ви знайдете місячні фази з врахуванням впливу Місяця на ваше самопочуття, а також застереження, що не варто робити у конкретні дні Місячного календаря.

Актуально: Гороскоп на тиждень 26 серпня –1 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Місячний календар на вересень
1 вересня Зростаючий місяць 2, 3 день
2 вересня Зростаючий місяць 3, 4 день
3 вересня Зростаючий місяць 4, 5 день
4 вересня Зростаючий місяць 5, 6 день
5 вересня Зростаючий місяць 6, 7 день
6 вересня Перша чверть 7, 8 день
7 вересня Зростаючий місяць 8, 9 день
8 вересня Зростаючий місяць 9, 10 день
9 вересня Зростаючий місяць 10, 11 день
10 вересня Зростаючий місяць 11, 12 день
11 вересня Зростаючий місяць 12, 13 день
12 вересня Зростаючий місяць 13, 14 день
13 вересня Зростаючий місяць 14, 15 день
14 вересня Повний місяць 15, 16 день
15 вересня Спадаючий місяць 16, 17 день
16 вересня Спадаючий місяць 17, 18 день
17 вересня Спадаючий місяць 18, 19 день
18 вересня Спадаючий місяць 19, 20 день
19 вересня Спадаючий місяць 20, 21 день
20 вересня Спадаючий місяць 21, 22 день
21 вересня Спадаючий місяць 22, 23 день
22 вересня Третя чверть 23, 24 день
23 вересня Спадаючий місяць 24, 25 день
24 вересня Спадаючий місяць 25
25 вересня Спадаючий місяць 25, 26 день
26 вересня Спадаючий місяць 26, 27 день
27 вересня Спадаючий місяць 27, 28 день
28 вересня Новий місяць 28, 29, 1 день
29 вересня Зростаючий місяць 1, 2 день
30 вересня Зростаючий місяць 2, 3 день

Вплив Місяця

Молодий місяць, повний місяць, а також дні першої та останньої чвертей Місяця є періодом посиленої взаємодії Сонця і Місяця. Ці дні для людини є несприятливими.

Сприятливі для людини дні у цьому місяці: 5, 6 та 10 вересня.

Цикл в календарі Місяця триває близько 29,5 земних діб – від одного молодика до іншого, проходячи чотири фази, котрі ще називають чвертями. Звичайний місячний день триває від одного сходу місяця до іншого. Місячний день довший сонячного, і схід Місяця наступного дня відбувається завжди пізніше, ніж попереднього разу. Місяць сходить не лише вночі, а й посеред дня – саме тому, кожен хоча б раз спостерігав на небосхилі одночасно і Сонце, і Місяць.

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Теги: Техно Космос Місяць
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