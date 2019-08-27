Місяць виявився яскравішим за Сонце

Останнім часом Місяць не перестає дивувати вчених. Дослідники з Національного інституту ядерної фізики в Італії виявили, що Місяць сяє яскравіше Сонця. Щоправда, тільки в гамма-діапазоні.

Місяць – другий за яскравістю об'єктом на земному небосхилі. Для людини він виглядає як біла куля за рахунок відображення видимого світла від Сонця, повідомляє HighTech.

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Однак отримані дані з гамма-телескопа Fermi вказують, що супутник Землі набагато яскравіше, ніж ми бачимо. Це пов'язано з відсутністю на ньому магнітного поля.



Знімки Місяця, отримані за допомогою гамма-телескопа Fermi

На його поверхні збираються високоенергетичні частинки, що виникають через вибухи зірок або поглинання їх чорними дірами. Ці частинки вдаряються об поверхню Місяця, в результаті чого з'являються гамма-промені.

Магнітне поле Сонця блокує частину космічних частинок, і зірка генерує менше гамма-променів. Через це виходить, що в гамма-діапазоні Місяць «горить» помітно яскравіше Сонця.

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