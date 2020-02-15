Mitsubishi представила лампи, які точно імітують денне освітлення
Компанія Mitsubishi випустила незвичайне рішення для підняття тонусу офісних працівників. Японський виробник представив лампи Misola, які імітують природнє освітлення.
Особливості
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Лампи Misola виконані у вигляді стельових вікон. Основну площу пристрою займає спеціальна блакитна пластина, яка імітує колір неба, повідомляє Gizmodo.
Відмінною рисою проєкту Mitsubishi є те, що ця система є динамічною. Всі елементи лампи протягом дня змінюють освітлення в залежності від заданих параметрів. Вона може імітувати сонячне світло на світанку, денне світло, а також захід сонця.
Як працюють лампи Mitsubishi Misola – дивіться відео
Це не перша спроба симулювати природне денне світло за допомогою офісних ламп. Видання стверджує, що у більшості аналогічних систем освітлення, лампи поширюють світло у всіх напрямках. Система Mitsubishi є розумнішою – вона моделює направлене світло. Таким чином постійно висвітлюються тільки три сторони з чотирьох, що більше схоже на сонячне світло.
Ціни
Лампи надійдуть у продаж в жовтні 2020 року. Пристрої будуть продаватися у двох варіаціях: з ручним перемиканням і автоматичним. Перша обійдеться 6 200 доларів (орієнтовно 151 800 гривень), а друга – в 6 800 доларів (близько 166 500 гривень).
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