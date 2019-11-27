Міжконтинентальний магнітний потяг AeroSlider може прийти на зміну літакам

Агентство стратегічного аналізу Manyone задумалося над альтернативою авіаперельотів. Рішення – гігантський поїзд, наземні шляхи сполучення якого пролягатимуть через пів планети.

Проєкт потягу має назву AeroSlide і наразі скидається швидше на фантазію інженерів. Згідно з задумом творців транспортна лінія діятиме приблизно так само, як магнетрон: поїзд проходить крізь низку малопомітних магнітних кілець, які розганяють його до 800 км/год, або середньої швидкості літака, розповідає Fast Company.

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Втім, попри фантастичність проєкту, головний конструктор Гільєрмо Каллао переконаний в функціональності задуму – правда, не в найближчому майбутньому. Зараз же його пропозиція закликає згадати про те, що звичними видами транспорту справа не обмежується.

На його думку, саме така екологічно чиста дорога могла б з'єднати Африку з Європою й Азією.

Така поїздка була б трохи повільнішою, ніж політ на літаку, але незрівнянно більш ефективною. І це не просто мрії. Це необхідність. Або тарифи, або податки на вуглекислий газ роблять польоти все менш доступними,

– заявив Каллао.

Потягу, який буде мчати крізь ряди магнітних пілонів, не знадобляться мотори або акумулятори, але в його конструкції потрібно врахувати вплив магнітних сил, а також опрацювати аеродинаміку.

Самі пілони встановлювати простіше, ніж прокладати залізничні колії: для них не потрібно робити рівний насип, досить вкопати їх на різну глибину, щоб компенсувати перепади ландшафту.

Шлях з пілонами зможе замінити мости і дозволить перетинати не надто широкі водойми.



Ілюстративні зображення від розробників

Лінія AeroSlide повинна проходити на висоті 20 метрів, так що вона не буде заважала руху залізничних потягів і автомобілів трасами, а також тваринам в незаселених регіонах. Кільця можна робити еліптичної форми, щоб капсули могли повертати – приблизно на чотири градуси кожні два кілометри. Такі ж обмеження діють зараз і для швидкісних поїздів.

Творці проєкту запевняють що місця в поїзді буде достатньо, адже він може досягати в довжину 250 метрів, а це більше ніж у три рази за місткість найбільшого пасажирського літака Airbus A380.

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