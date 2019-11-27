Міжконтинентальний магнітний потяг AeroSlider може прийти на зміну літакам

332 Читать новость на русском
AeroSlider / fastcompany

Агентство стратегічного аналізу Manyone задумалося над альтернативою авіаперельотів. Рішення – гігантський поїзд, наземні шляхи сполучення якого пролягатимуть через пів планети.

Проєкт потягу має назву AeroSlide і наразі скидається швидше на фантазію інженерів. Згідно з задумом творців транспортна лінія діятиме приблизно так само, як магнетрон: поїзд проходить крізь низку малопомітних магнітних кілець, які розганяють його до 800 км/год, або середньої швидкості літака, розповідає Fast Company.

Цікаво: Ford відмовився від "справедливого змагання" пікапів з Tesla

Втім, попри фантастичність проєкту, головний конструктор Гільєрмо Каллао переконаний в функціональності задуму – правда, не в найближчому майбутньому. Зараз же його пропозиція закликає згадати про те, що звичними видами транспорту справа не обмежується.

На його думку, саме така екологічно чиста дорога могла б з'єднати Африку з Європою й Азією.

Така поїздка була б трохи повільнішою, ніж політ на літаку, але незрівнянно більш ефективною. І це не просто мрії. Це необхідність. Або тарифи, або податки на вуглекислий газ роблять польоти все менш доступними,
– заявив Каллао.

Потягу, який буде мчати крізь ряди магнітних пілонів, не знадобляться мотори або акумулятори, але в його конструкції потрібно врахувати вплив магнітних сил, а також опрацювати аеродинаміку.

Самі пілони встановлювати простіше, ніж прокладати залізничні колії: для них не потрібно робити рівний насип, досить вкопати їх на різну глибину, щоб компенсувати перепади ландшафту.

Шлях з пілонами зможе замінити мости і дозволить перетинати не надто широкі водойми.


Ілюстративні зображення від розробників

Лінія AeroSlide повинна проходити на висоті 20 метрів, так що вона не буде заважала руху залізничних потягів і автомобілів трасами, а також тваринам в незаселених регіонах. Кільця можна робити еліптичної форми, щоб капсули могли повертати – приблизно на чотири градуси кожні два кілометри. Такі ж обмеження діють зараз і для швидкісних поїздів.

Творці проєкту запевняють що місця в поїзді буде достатньо, адже він може досягати в довжину 250 метрів, а це більше ніж у три рази за місткість найбільшого пасажирського літака Airbus A380.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Олена Зеленська обрала корсетну сукню для візиту в Литву: перші фото
сьогодні
17466
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
сьогодні 18:04 Чорна п'ятниця 2019 на AliExpress: які товари придбати зі знижками
Анастасія Можаровська 1222
Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
сьогодні 14:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 7162
Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
сьогодні 12:33 Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
Ірина Полицька 3042
Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
26 листопада 10:08 Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
Олена Кандяк 3267
Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
24 листопада 21:27 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года 747
Новини
Більше новин
Залиште відгук