Міжпланетна станція OSIRIS-REx зустрінеться з астероїдом Бенну

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OSIRIS-REx
OSIRIS-REx / Фото з відкритих джерел

3 грудня станція зустрінеться з астероїдом Бенну і почне його вивчення. Місія американського зонда триватиме два роки, потім він повернеться на Землю зі зразками ґрунту.

Про це повідомило NASA у своєму Twitter.

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 Спочатку протягом більш ніж 500 днів апарат буде здійснювати картографування поверхні астероїда. Це потрібно для того, щоб вибрати оптимальне місце для забору зразків ґрунту. Потім станція випустить особливий маніпулятор і зробить забір проб. Зразки будуть доставлені на Землю у капсулі. Вчені припускають, що в грунті можуть міститися речовини, які утворилися одночасно з Сонячною системою.

OSIRIS-REx було запущено 8 вересня 2016 року за допомогою ракети Atlas V, а на Землю він повернеться в 2023 році. Вартість місії зонда – 800 мільйонів доларів.

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Теги: Техно Космос NASA
Джерело: 24 Канал
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