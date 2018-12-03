Міжпланетна станція OSIRIS-REx зустрінеться з астероїдом Бенну

3 грудня станція зустрінеться з астероїдом Бенну і почне його вивчення. Місія американського зонда триватиме два роки, потім він повернеться на Землю зі зразками ґрунту.

Про це повідомило NASA у своєму Twitter.

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Спочатку протягом більш ніж 500 днів апарат буде здійснювати картографування поверхні астероїда. Це потрібно для того, щоб вибрати оптимальне місце для забору зразків ґрунту. Потім станція випустить особливий маніпулятор і зробить забір проб. Зразки будуть доставлені на Землю у капсулі. Вчені припускають, що в грунті можуть міститися речовини, які утворилися одночасно з Сонячною системою.

OSIRIS-REx було запущено 8 вересня 2016 року за допомогою ракети Atlas V, а на Землю він повернеться в 2023 році. Вартість місії зонда – 800 мільйонів доларів.

Tomorrow's the day for our @OSIRISREx spacecraft's rendezvous with near-Earth asteroid Bennu! It'll study Bennu for over two years, before collecting & returning a sample back to Earth. How to watch the approach live starting at 11:45am ET: https://t.co/7lgTMWTUsZ #WelcomeToBennu pic.twitter.com/4lWQo8VYKU — NASA (@NASA) 2 грудня 2018 р.

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