Мобільна Crash Bandicoot вийшла в "ранньому доступі" на Android

Колись ексклюзивна для PlayStation серія Crash Bandicoot продовжує підкорювати все нові і нові платформи. Зовсім недавно свіжа ітерація платформера дісталася до Android в режимі "м'якого запуску". Правда, поки лише в кількох регіонах.

24 канал зібрав усю інформацію про новинку, яка доступна на сьогоднішній день.

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Що відомо про гру

Новинка по суті є класичним раннером, на що вказували злиті ще в лютому скріншоти. Протагоніст автоматично біжить вперед потрійною доріжкою, збираючи фрукти й ухиляючись від перешкод. Також геймерам належить керувати базою креша.

На все це можна подивитися в роликах, опублікованих гравцями на YouTube. Важливо відзначити, що всі рівні в Crash Bandicoot Mobile, на відміну від більшості "колег по жанру", зроблені вручну.

Відео демонструє геймплей Crash Bandicoot:

Зараз CBM доступна в декількох регіонах. Сторінка раннера з'явилася в українській версії Google Play, але завантажити його поки не можна. Ймовірно, завантаження стане доступна вже в найближчому майбутньому.

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