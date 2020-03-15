Мобільні оператори України скасували плату за дзвінки у роумінгу на гарячі лінії: деталі

Мобільні оператори Vodafone, Lifecell і Київстар зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони гарячих ліній українських відомств. Плату скасували через пандемію коронавірусу у Європі.

Рішення прийняли на прохання Міністерства закордонних справ України, повідомили у пресслужбі МЗС.

Актуально МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через смс-повідомлення: деталі

Українські дипломати наголосили, що громадяни України за кордоном також у спеціальній смс-розсилці нформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади. Мовиться про гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру.

Що треба знати про закриття кордонів України через коронавірус

Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. До таких радикальних заходів вдалися через коронавірус. Триватиме заборона перетину кордонів два тижні і почне діяти з початку доби 16 березня.

Водночас усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Якщо вони прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.

Важливо! З 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського транспорту.

Кого з іноземців все ще пускатимуть в Україну

Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;

Представників міжнародних організацій;

Дипломатів, акредитованих в Україні;

Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

Громадян України;

Дітей або інших членів сімей громадян України.

Однак усіх тих, хто приїжджатиме, безвинятково перевірятимуть на в'їзді. Якщо у них будуть симптоми хвороби, їх направлятимуть на обстеження та тести.



Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

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