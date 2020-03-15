Мобільні оператори України скасували плату за дзвінки у роумінгу на гарячі лінії: деталі
Мобільні оператори Vodafone, Lifecell і Київстар зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони гарячих ліній українських відомств. Плату скасували через пандемію коронавірусу у Європі.
Рішення прийняли на прохання Міністерства закордонних справ України, повідомили у пресслужбі МЗС.
Актуально МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через смс-повідомлення: деталі
Українські дипломати наголосили, що громадяни України за кордоном також у спеціальній смс-розсилці нформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади. Мовиться про гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру.
Що треба знати про закриття кордонів України через коронавірус
- Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. До таких радикальних заходів вдалися через коронавірус. Триватиме заборона перетину кордонів два тижні і почне діяти з початку доби 16 березня.
- Водночас усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Якщо вони прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.
Важливо! З 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського транспорту.
Кого з іноземців все ще пускатимуть в Україну
- Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;
- Представників міжнародних організацій;
- Дипломатів, акредитованих в Україні;
- Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
- Громадян України;
- Дітей або інших членів сімей громадян України.
- Однак усіх тих, хто приїжджатиме, безвинятково перевірятимуть на в'їзді. Якщо у них будуть симптоми хвороби, їх направлятимуть на обстеження та тести.
Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно