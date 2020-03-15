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Мобільні оператори України скасували плату за дзвінки у роумінгу на гарячі лінії: деталі

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Дзвонити у роумінгу на гарячі лінії можна буде безплатно / Pinterest

Мобільні оператори Vodafone, Lifecell і Київстар зробили безкоштовними дзвінки у роумінгу на телефони гарячих ліній українських відомств. Плату скасували через пандемію коронавірусу у Європі.

Рішення прийняли на прохання Міністерства закордонних справ України, повідомили у пресслужбі МЗС.

Актуально МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через смс-повідомлення: деталі

Українські дипломати наголосили, що громадяни України за кордоном також у спеціальній смс-розсилці нформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади. Мовиться про гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру.

Що треба знати про закриття кордонів України через коронавірус

  • Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. До таких радикальних заходів вдалися через коронавірус. Триватиме заборона перетину кордонів два тижні і почне діяти з початку доби 16 березня.
  • Водночас усі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, зможуть повернутися в Україну. Якщо вони прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.

Важливо! З 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського транспорту.

Кого з іноземців все ще пускатимуть в Україну

  • Іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні;
  • Представників міжнародних організацій;
  • Дипломатів, акредитованих в Україні;
  • Тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
  • Громадян України;
  • Дітей або інших членів сімей громадян України.
  • Однак усіх тих, хто приїжджатиме, безвинятково перевірятимуть на в'їзді. Якщо у них будуть симптоми хвороби, їх направлятимуть на обстеження та тести.

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Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус Covid-19 Мобільні пристрої Коронавірус в Україні Новини Техно Техно Інтернет
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