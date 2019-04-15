Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу

Нині ми не уявляємо життя без мобільного телефону, але цей винахід є доволі молодим. Та все ж між першим мобільним і сучасним смартфоном – колосальна відмінність.

Техно 24 продовжує розказувати вам цікаві факти з історії мобільного зв’язку.

Перший дзвінок

Перший у світі дзвінок з мобільного телефону відбувся 3 квітня 1973 року – саме ця дата увійшла в історію як день народження мобілки. Звісно, дзвінки були й раніше – але тестові. А, так би мовити, офіційно засвідчений – саме 3.04.1973: це співробітник Motorola Мартін Купер зателефонував з апарату DynaTАС 8000Х своєму конкуренту з AT&T Джоелю Енгелю.

Читайте також: Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів

Варто додати, що трубка DynaTАС 8000Х мала довжину 22 сантиметри і вагу 900 грамів. Телефон складався з 30-ти плат, його зарядка тривала аж 10 годин, а вистачало її лише на 30 хвилин розмови.

Стільниковий телефон

Термін "стільниковий телефон" (cell phone) з'явився в 1977 році. Назва пішла від слова "осередок" (cell) – на них ділилися зони покриття зв’язку, які обслуговувалися базовими станціями. Хоча сам принцип роботи стільникової системи був відомий вченим і винахідникам ще на початку минулого століття і з успіхом використовувався в різних варіантах комунікацій.

Так, ще в 1921 році поліція американського Детройту вперше використала рухомий радіозв'язок для передачі інформації від диспетчера до приймачів на автомобілях.

Мобільний надійшов у продаж

Перший серійний мобільний телефон для продажу – вдосконалений Dynatac 8000x – з’явився в США і вперше потрапив на прилавок 13 червня 1983 року. Правда, ціна на нього була чималенькою навіть для багатих американців – близько 4000 доларів. Тим не менше, вже через рік пристрій придбали близько 300 тисяч американців. Важив телефон 800 грам. (Для порівняння – середня вага сучасного мобільного телефону становить всього 250 грамів.)



Еволюція мобільних телефонів

Голосова пошта

Функція "голосова пошта" була вперше представлена для користувачів мобільних телефонів у 1986 році. Її одразу почали активно використовувати в бізнесі, аби мати постійний контакт з клієнтами або партнерами навіть у неробочий час.

Телефон-жабка

Перший телефон типу "розкладачка" у 1989 році представила Motorola – модель MicroTAC у розкладеному вигляді мала лише 22 сантиметри в довжину і важила всього 350 грам.

Читайте також: Клим Чурюмов: український астроном-щасливчик, відкриття якого можуть врятувати світ

Перша SMS

Перше SMS-повідомлення полетіло у вічність в 1992 році. Його автор Ніл Папуорт написав: "З Різдвом".

Мобільний інтернет

Доступ до мережі інтернет користувачі мобільного зв'язку отримали у 1996 році.

Телефон з кольоровим екраном

Перший кольоровий телефон народився в 1996 році. Інженери німецької компанії Siemens змогли "засвітити" на екрані моделі S10 три кольори: червоний, зелений і синій. А перший повноцінний телефон з кольоровим дисплеєм з’явився у 2002 році.

Sony Ericsson T68і став на той час справжнім дивом техніки – окрім здатності видавати на екрані 256 кольорів він синхронізувався з персональним комп’ютером, міг передавати ММS, мав Bluetooth і вихід в інтернет за допомогою WAP.



Телефон Siemens S10

Перший слайдер

Перший телефон у формі "слайдер" з’явився у 1997 році. Новий тренд започаткували Sony CMD-X1000 і Nokia 8110. Остання модель користувалася особливою популярністю, бо її використовували герої фільму "Матриця". До речі, деякі джерела вказують, що піонером серед слайдерів був Siemens SL10, але цей телефон почали випускати лише у 1999-му.

Мобільний з камерою

Перший камерофон випустили в Японії в 2000 році. Sharp J-SH04 мав камеру зі смішною як на сьогодні роздільною здатністю – лише 0,11 Мп. Але на той час це була революційна технологія. Тим більше, що відзняті фото можна було одразу відправляти з телефону електронною поштою.

Читайте також: Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка

Телефон бізнес-класу

Перший телефон бізнес-класу випустила Nokia у 2002 році. Апарат мав екран шириною майже 7 см, доступ до інтернету і можливість обмінюватися повідомленнями AIM.

Через рік у продаж надійшов тепер уже легендарний BlackBerry 6210, який нещодавно журнал Time включив до списку 50-ти найвпливовіших девайсів в історії людства. Ця модель мала зручні додаткові сервіси для перегляду електронної пошти і веб-сторінок.



Перший мобільний з камерою

Бездротова зарядка

Революційна функція "бездротова зарядка" була анонсована у 2009 році. За першість змагалися кілька компаній, але перемогла американська Palm, яка 6 червня представила свій диво-комунікатор Palm Pre Castle.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно