"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти

Мобільний телефон – найпопулярніший ґаджет у світі. Так би мовити, рекордсмен поміж ґаджетів. Але за всю історію виникнення і розвитку мобільного зв’язку, яких тільки рекордів не встановлювали самі телефони.

Та й люди не гребували прославитися їхнім коштом. Тож, Техно 24 зібрав цікаві рекорди, пов’язані з мобільними.

Найпопулярніша модель мобільного

Це – телефон Nokia 1100. З моменту його появи в 2003 році було продано понад 250 мільйонів таких телефонів. Це безсумнівний рекорд не тільки серед мобільних, а й серед електронних ґаджетів взагалі.



Nokia 1100 – найпопулярніший мобільний

Нині модель вже знята з виробництва, але чим пояснюється такий успіх та популярність моделі на той час? У телефона був простий, але витончений дизайн, відмінна автономність і ліхтарик. Завдяки невисокій ціні та наявності у компанії Nokia величезної дистриб’юторської мережі, цей пристрій могла купити практично будь-яка людина, незалежно від рівня доходів і місця проживання.

Бренд-рекордсмен дня

У 2012 році компанія Apple побила рекорд з добового продажу телефонів – за 24 години було продано 340 тисяч iPhone різних марок. Це приблизно 4 пристрої за секунду.

До речі, у тому ж таки 2012 році обсяг продажу iPhone у понад 22 мільярди доларів перевищив обсяг продажу всіх продуктів компанії Microsoft, який склав понад 17 мільярдів доларів.

Найміцніша мобілка у світі

Лауреатом Книги рекордів Гіннесса став телефон Sonim XP3300 Force, який визнано найміцнішим у світі. Телефон продовжував повноцінно функціонувати після падіння з висоти у 25,6 м, тобто приблизно з шостого поверху.



Так виглядає найміцніший телефон у світі

Найдорожчий телефон

Ціна найдорожчого мобільного телефону в світі – iPhone 5 "Чорний Діамант" – складає 15,3 мільйона гривень. Ювелір з Британії Стюарт Хьюз розробив його за ексклюзивним замовленням одного гонконзького бізнесмена в 2013 році. На корпус телефона пішло 135 грамів 24-каратного золота, а на його інкрустацію – 600 білих діамантів. Яблучний логотип склали ще з 53 дорогоцінних каменів. Кнопку "Додому" замінив великий 26-каратний чорний діамант.

Найдорожчий у світі смартфон – iPhone 5 "Чорний Діамант": відео

Передня панель виготовлена ​​з сапфірового скла. Сам процес виготовлення телефона тривав дев’ять тижнів. У принципі, ювелір не проти повторити свій шедевр для будь-кого, щоправда, ціна вказується вже у 16,7 мільйона доларів.

Рекордний рахунок за послуги мобільного зв’язку

Селіна Ааронс з Флориди увійшла в історію як людина, яка отримала найбільший рахунок за послуги мобільного зв’язку – 201 тисяч доларів. Виїхавши на два тижні до Канади, вона користувалась американським номером телефону. Чи то жінка не підозрювала про роумінг, чи то не знала про ціну такої послуги, але поїздка до Канади, напевно, запам’яталась їй назавжди.

Щоправда, з Ааронс може посперечатися за рекорд француженка Солоні Сан-Хосе, яка отримала телефонний рахунок на суму понад 11 квадрильйонів євро. Це в 150 разів більше, ніж ВВП усіх разом узятих країн світу. Хоч одразу зрозуміло, що такий рахунок – це нонсенс, і компанія-оператор зв’язку згодом визнала свою помилку.

Найшвидша смс

Ім’я людини, яка швидше за всіх набирає текст на мобільному телефоні – Марсель Фернандес, тінейджер з Бразилії. У 2014 році він за 18,19 секунди відправив таке повідомлення: "The razor-toothed piranhas of the general Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attack a human" (Гострозубі піраньї з роду Serrasalmus і Pygocentrus є найлютішими прісноводними рибами в світі. У дійсності ж вони рідко нападають на людей).

Найдовша відстань, на яку закинули мобілку

Рекордсменом у незвичайній дисципліні – метанні мобілок – є 18-річний фін Ере Карьялайнен, який закинув телефон на 101,46 метра. Цей рекорд він встановив у 2012 році. Другий призер відстав від Ере аж на сім метрів.

Фіни кажуть, що такі змагання "втілюють духовне звільнення від гніту безперервної доступності людини, нагадуючи про право побути наодинці з собою", а також порушують питання утилізації шкідливих відходів, якими є й мобільні. До речі, такий чемпіонат проводиться у Фінляндії з 2000 року і є одним з найпопулярніших серед незвичайних змагань.



Чемпіонат з метання мобілок

Найдовша телефонна розмова

Найдовша телефонна розмова по мобільному телефону, зафіксована Книгою рекордів Гіннесса, тривала 54 години та 4 хвилини. Встановили цей рекорд у Латвії у 2012 році у рамках змагання, організованого одним з операторів мобільного зв’язку.

До речі, на змаганнях були встановлені чіткі правила: говорити тільки на раніше заявлені теми, не повертатися до теми релігії чи політики, якщо їх уже обговорювали, пауза у розмові могла тривати всього не більше 10 секунд, відповіді "так/ні" заборонялися, а перерва для відпочинку тривала всього 5 хвилин щогодини. До латвійців світовий рекорд належав швейцарцям – розмова тривала 43 години 8 хвилин та 55 секунд.

Рекордна партія мобілок-нелегалів

Її затримали під час проведення митного огляду товару з Гонконгу в міжнародному пункті пропуску "Бориспіль". У вантажних місцях виявили аж 7000 телефонних апаратів для сотових мереж зв’язку з камерою та на дві SIM-картки. При цьому дані про цей вантаж у товаросупровідних документах були відсутні.

