Мобільний додаток "Дія": відома дата релізу – відео

Запуск держави в смартфоні запланований на 30 січня. Саме тоді низка державних послуг стане доступною в режимі онлайн.

Про реліз повідомили на інстаграм-сторінці проєкту "Дія".

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У мережі опублікували відео, відповідно до якого офіційно програма стане доступною вже 30 січня.

Мобільний застосунок, в центрі якого – ти. Офіційний реліз "Дії" – 30 січня. Менше слів, більше Дій,

– йдеться в повідомленні.

Що було раніше

У грудні 2019 року доступ до додатка "Дія" відкрили для тестування.

На цій стадії додаток давав можливість зберігати водійські права і техпаспорт на автомобіль в електронному форматі. Тестовим доступом скористалися понад 32 тисячі користувачів.

Наприкінці 2019 року Кабмін прийняв рішення про введення електронних учнівських та студентських квитків наступного навчального року.

Що відомо про проєкт "Держава у смартфоні"? Це проєкт Кабміну, який передбачає, що всі послуги, які держава надає громадянам та бізнесу, будуть доступні в електронному варіанті. За нього відповідає Міністерство цифрової трансформації України. Ініціатива фінансується іноземними фондами. Щоб скористатися послугами, потрібен електронний підпис.