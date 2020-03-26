Мобільний процесор AMD Ryzen 9 4900HS виявився продуктивнішим за десктопні версії
Ще на початку січня компанія AMD продемонструвала можливості третього покоління мобільних процесорів Ryzen. В ранніх тестах сімейство Ryzen 4000 показало значну продуктивність, яка інколи навіть перевищувала результати десктопних моделей. Тепер же користувачам вдалося протестувати флагман лінійки – Ryzen 9 4900HS, – який показав вражаючу потужність.
Деталі тесту
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В якості опонентів автори тесту вибрали моделі процесорів:
- Ryzen 7 3700X, в якому вісім ядер і 16 потоків
- Ryzen 9 3950X, оснащений 16 ядрами з 32 потоками.
Результати
За результатами тестування на платформі UserBenchmark Ryzen 9 4900HS зумів набрати 1 081 бал у 8-ядерному режимі, що перевищує показники десктопного Ryzen 9 3950X з 16 фізичними ядрами, повідомляє NotebookCheck.
Результати тесту процесора AMD Ryzen 9 4900HS
Результат Ryzen 9 3950X незначно, але все ж поступається мобільному чіпу – 1 053 в 8-ядерному режимі.
Ryzen 7 3700X показав ще більш скромний підсумок, набравши лише 929 балів. При цьому варто відзначити, що у флагманської (в межах тесту) десктопної моделі рівень TDP становить 105 Вт проти лише 45 Вт у Ryzen 9 4900HS.
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