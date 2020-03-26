Мобільний процесор AMD Ryzen 9 4900HS виявився продуктивнішим за десктопні версії

Ще на початку січня компанія AMD продемонструвала можливості третього покоління мобільних процесорів Ryzen. В ранніх тестах сімейство Ryzen 4000 показало значну продуктивність, яка інколи навіть перевищувала результати десктопних моделей. Тепер же користувачам вдалося протестувати флагман лінійки – Ryzen 9 4900HS, – який показав вражаючу потужність.

Деталі тесту

Цікаво Процесор AMD Ryzen 9 4900H для ігрових ноутбуків офіційно надійшов у продаж

В якості опонентів автори тесту вибрали моделі процесорів:

Ryzen 7 3700X, в якому вісім ядер і 16 потоків

Ryzen 9 3950X, оснащений 16 ядрами з 32 потоками.

Результати

За результатами тестування на платформі UserBenchmark Ryzen 9 4900HS зумів набрати 1 081 бал у 8-ядерному режимі, що перевищує показники десктопного Ryzen 9 3950X з 16 фізичними ядрами, повідомляє NotebookCheck.



Результати тесту процесора AMD Ryzen 9 4900HS

Результат Ryzen 9 3950X незначно, але все ж поступається мобільному чіпу – 1 053 в 8-ядерному режимі.

Ryzen 7 3700X показав ще більш скромний підсумок, набравши лише 929 балів. При цьому варто відзначити, що у флагманської (в межах тесту) десктопної моделі рівень TDP становить 105 Вт проти лише 45 Вт у Ryzen 9 4900HS.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно