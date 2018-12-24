Мобільну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q протестували на продуктивність: результати

Анонс мобільних відеокарт NVIDIA GeForce RTX Max-Q очікується на виставці CES 2019, яка відбудеться в січні наступного року. Проте в мережі вже почали з'являтися перші подробиці щодо їх можливостей.

Про це повідомляє 4PDA.

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За непідтвердженими відомостями, NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q стане одним з трьох мобільних графічних адаптерів нового покоління, здатних підтримувати трасування променів. Інсайдери повідомляють, що новинка буде оснащена 8 ГБ відеопам'яті GDDR6.

Інсайдер під псевдонімом TUM APISAK опублікував результати тесту адаптера, виявлені в базі даних бенчмарка Final Fantasy XV. За результатами тестування NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q змогла набрати 3080 балів, незначно обігнавши Radeon Vega Frontier Edition з її результатом в 2919 балів. Наступними в рейтингу продуктивності виявилися Radeon RX Vega 64 з 2895 балами і GeForce GTX 1080, яка зуміла набрати 2892 бали.



Результати тестування відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q

Повідомляється, що крім RTX 2070 Max-Q розробники мають намір представити ще дві моделі: GeForce RTX 2060 Max-Q і RTX 2080 Max-Q. Представники NVIDIA витік наразі не прокоментували.

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