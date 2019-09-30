Мод Borderlands 3 перетворив кольоровий шутер на похмуру гру Limbo

Один із фанатів бойовика Borderlands 3 попрацював із фільтрами ReShade та зміг досягнути дуже цікавого ефекту у грі. Завдяки налаштуванням можна змусити Borderlands 3 виглядати, як культовий платформер Limbo.

Що відомо про новий мод? Всі кольори зникають, перетворюючись в білий, чорний та градації сірого. І Borderlands 3 виглядає біса атмосферно.

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Крім перетворення яскравого шутера в монохромний бойовик з нуарною атмосферою, цей мод також відключає користувацький інтерфейс – мабуть, для повного занурення.

Цікаво, що незважаючи на цікавий ефект і певне висвітлення цієї модифікації в ЗМІ, користувачі не поспішають завантажувати її: наразі на порталі NexusMods файли мода завантажили всього 16 разів.

Трейлер нового моду до Borderlands 3 – дивіться відео

Прина малої кількості завантажень. Наочна демонстрація того, що ігри в депресивних тонах відштовхують людей. Ймовірно, саме тому останнім часом навіть такий жанр, як постапокаліпсіс, розцвів всіма кольорами веселки.

Що відомо про гру? Нагадаємо, шутер Borderlands 3 вийшов 13 вересня і отримав в міру високі оцінки від критиків. Геймери з ними не згодні – вони закидали гру негативними відгуками: користувацький рейтинг гри на агрегаторі Metacritic становить 5,3 балів з 10 можливих.

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