Мод Borderlands 3 перетворив кольоровий шутер на похмуру гру Limbo

94 Читать новость на русском
Мод Borderlands 3 перетворив кольоровий шутер на похмуру гру Limbo
Мод Borderlands 3 перетворив кольоровий шутер на похмуру гру Limbo / NexusMods

Один із фанатів бойовика Borderlands 3 попрацював із фільтрами ReShade та зміг досягнути дуже цікавого ефекту у грі. Завдяки налаштуванням можна змусити Borderlands 3 виглядати, як культовий платформер Limbo.

Що відомо про новий мод? Всі кольори зникають, перетворюючись в білий, чорний та градації сірого. І Borderlands 3 виглядає біса атмосферно.

Читайте також: Магазин ігор Epic Games Store отримав масштабне оновлення

Крім перетворення яскравого шутера в монохромний бойовик з нуарною атмосферою, цей мод також відключає користувацький інтерфейс – мабуть, для повного занурення.

Цікаво, що незважаючи на цікавий ефект і певне висвітлення цієї модифікації в ЗМІ, користувачі не поспішають завантажувати її: наразі на порталі NexusMods файли мода завантажили всього 16 разів.

Трейлер нового моду до Borderlands 3 – дивіться відео

Прина малої кількості завантажень. Наочна демонстрація того, що ігри в депресивних тонах відштовхують людей. Ймовірно, саме тому останнім часом навіть такий жанр, як постапокаліпсіс, розцвів всіма кольорами веселки.

Що відомо про гру? Нагадаємо, шутер Borderlands 3 вийшов 13 вересня і отримав в міру високі оцінки від критиків. Геймери з ними не згодні – вони закидали гру негативними відгуками: користувацький рейтинг гри на агрегаторі Metacritic становить 5,3 балів з 10 можливих.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Швидко вилікувати кашель можна: прості правила, яких слід дотримуватись
сьогодні
14477
Теги: Техно Ігри
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
сьогодні 09:04 Скільки має працювати українець, щоб купити смартфон: цікава інфографіка
2635
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5351
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1311
21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
27 вересня 20:09 21 рік успіху Google: як звичайний стартап став технологічним монстром
2008
Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
27 вересня 12:03 Хто такий Сундар Пічаї: звичайний індійський хлопчик, який став директором Google
Анастасія Можаровська 5548
Новини
Більше новин
Залиште відгук