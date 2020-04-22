Модульні роботи Roombots перетворять будь-які меблі в розумні: відео

Roombot дуже простий (і відносно дешевий) модульний робот з купою сполучних елементів і шарнірним кріпленням в центрі. Сам по собі він мало на що придатний, але коли їх багато, вони можуть автоматично з'єднуватися і перетворюватися в різні меблі, рухатися кімнатою за командою власника, маніпулювати різними предметами і піднімати з підлоги речі.

Цей проєкт швейцарські інженери з лабораторії біороботів Федеральної політехнічної школи Лозанни розробляють вже близько десяти років, розповідає Spectrum.

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Нещодавно вони показали кілька варіантів практичного застосування roombot-ів: крім трансформації з одного об'єкта в інший роботи можуть слідувати за власником (або, навпаки, тікати від нього), піднімати предмети, що впали на підлогу, а за допомогою маніпуляторів – відкривати пляшки з газованою водою.

Відео, що демонструє роботу roombot-ів:

За останні п'ять років роботам замінили електроніку, з'єднувальний механізм, додали світлодіоди, захоплення, ліхтарик і датчики наближення. Більш того, кількість активних модулів зросла з двох до 13, що дозволяє конструювати складні об'єкти.

Як ще можна застосувати таких роботів

Розробники пояснили, що меблі – не єдина потенційна сфера застосування таких роботів. Їх можна використовувати в аерокосмічних технологіях (наприклад, на МКС, при створенні супутників або планетарних станцій), для створення виробничих ліній на фабриках, оформлення виставкових та конференц-залів та в сфері освіти.

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