Mojo показала розумні контактні лінзи з технологією доповненої реальності

Кілька років тому компанія Mojo Vision запатентувала розумні контактні лінзи з технологією AR. Тепер вона, нарешті, демонструє дослідний зразок. Інженери винайшли дисплей, систему насичення киснем, мікрочіп і інструменти управління енергією, а також розробили алгоритми відстеження руху очей.

На що здатні лінзи з AR

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Лінзи Mojo обіцяють надавати користувачам корисну і своєчасну інформацію без необхідності дивитися на екран або відволікатися від розмови. Зовні вони виглядають як звичайні косметичні контактні лінзи, що міняють колір очей. Однак насправді це цілий комп'ютер з крихітними дисплеями, батареями та іншим, пише Venture Beat.

За словами керівництва, за ці роки компанії вдалося зробити кілька технологічних проривів, зокрема, створити найменший і місткий динамічний дисплей зі щільністю пікселів понад 200 мільйонів ppi, енергетично ефективний датчик зображень, оптимізований для комп'ютерного зору, бездротове радіо і сенсори руху для стабілізації зображень.

Це жорсткі, газопроникні лінзи. Вони дуже зручні, тому що надягають на білок ока,

– пояснив Стів Сінклер, старший віцепрезидент компанії.

У компанії заявили, що підганятимуть лінзу під власника, щоб вона не оберталася і не випадала.



Контактні лінзи Mojo – складні та технологічні ґаджети

Де купити такі лінзи

Наразі купити лінзи Mojo не можна, але вони вже проходять випробування в низці установ США. Коли продукт з'явиться на ринку і скільки буде коштувати, Сінклер теж не повідомляє.

Спершу лінзи використовуватимуть в медичних цілях – вони допоможуть людям зі слабким зором краще розрізняти форми об'єктів, наприклад, дорожні знаки.

Що відомо про компанію Mojo?Вона була заснована у 2015 році і об'єднує в команді колишніх співробітників Apple, Amazon, Google, HP, Microsoft, Motorola, а також фахівців з офтальмології та медичних технологій з CooperVision, Abbott, Johnson & Johnson, Medtronic, Philips Healthcare і Zeiss Ophthalmology.



Французькі розробники з IMT Atlantique зацікавили своїми розумними контактними лінзами Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США. Пристрій не тільки покращує зір, але і передає візуальну інформацію за допомогою бездротової мережі. Військові давно мріють про таку технологію.

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