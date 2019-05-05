Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7

Пара із Малайзії влаштувала свою весільну фотосесію на бюджетний смартфон Xiaomi Redmi Note 7. Для знімків запросили професійного фотографа.

Про це повідомили у спільноті Xiaomi Ukraine. Там також додали фотографії молодят.

"Ці знімки – чудовий доказ тому, що маючи креатив та навички кожен може знімати як профі, маючи лише смартфон", – коментують знімки у спільноті.

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Фотосесія на Xiaomi Redmi Note 7

Характеристики. Цей смартфон відносять до бюджетного класу. Однією з головних фішок новинки стала потужна камера. Основний сенсор подвійної камери на 48 Мп виділяється розміром пікселя 0,8 мкм і апертурою f / 1.8. Роздільна здатність допоміжного датчика – 5 Мп, селфі-камери – 13 Мп. Розширені фотоможливості Redmi Note 7 забезпечує підтримка функцій штучного інтелекту.

Знімки робив професійний фотограф

Xiaomi Redmi Note 7 вважають бюджетним смартфоном

Смартфон працює на 8-ядерному процесорі Snapdragon 660 із підтримкою графічного процесора Adreno 512 (850 Мгц) ​​і 3, 4 або 6 ГБ оперативної пам'яті в залежності від конфігурації. Обсяг вбудованого накопичувача становить 32 або 64 ГБ.

До речі, наприкінці березня в Києві провели ексклюзивну презентацію Redmi Note 7, спеціально для українського ринку.

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