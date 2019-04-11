Monobank навчили зчитувати дані з картки в один дотик: відео

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Нова функція у Monobank
Нова функція у Monobank / nachasi.com

Український інтернет-банк Monobank додав нову функцію, яка передбачає зчитування даних з карти за допомогою одного дотику. Щоправда, ця послуга доступна лише для користувачів ґаджетів на базі Android.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський опублікував відповідне відео.

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Передача даних відбувається через модуль NFC. Достатньо піднести телефон до карти і додаток витягне дані та заповнить реквізити для переказу грошей.

"Доторкнувся до карти, на яку треба перевести гроші і вуаля, додаток відкрився з меню переказу на цю карту і номер карти вже заповнений. Залишилося тільки вказати суму переказу і відправити", – розповів Гороховський.

Чим ця функція корисна. Це буде корисно для прямих платежів продавцям замість готівкових розрахунків. За схожим принципом працює система оплати через QR-коди.

Що таке NFC?Це модуль у ґаджетах, що дає змогу виконувати безконтактні платежі за допомогою свого девайсу. Якщо ваш пристрій підтримує таку функцію, то просто піднісши його до терміналу, можна здійснити оплату.

Більшість нових флагманських смартфонів оснащені цим модулем. А от серед бюджетних китайських смартфонів наявність такого модуля – рідкість.

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Теги: Новини Техно Банки Техно Інтернет
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