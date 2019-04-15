Monobank випустить дитячу платіжну карту

22 Читать новость на русском
Monobank випустить дитячу платіжну карту
Monobank випустить дитячу платіжну карту / www.monobank.com.ua

Український інтернет-банк Monobank незабаром впровадить платіжну карту для дітей. Перша тисяча дитячих карток має з'явитися вже на початку наступного навчального року.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram зауважив, що компанія вже тривалий час готували цей проект.

Читайте також: Monobank навчили зчитувати дані з картки в один дотик: відео

"Після ваших відгуків не втрималися і таки відкрили проект дитячої картки. До початку навчального року маємо встигнути", – написав Гороховський.

Варто додати, що українські банки "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрексімбанк" та банк "Південний" також пропонують послуги дитячої картки.

Дитяча картка від
Дитяча картка від "Ощадбанк"

 

Наразі у застосунку Monobank є два банки-партнери: "Універсал Банк" і "Айбокс банк". А загальна кількість клієнтів Monobank становить 826 тисяч людей.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні
15091
Теги: Техно Інтернет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
14 квітня 22:04 Чи взяли б вас на Міжнародну космічну станцію – тест
Михайло Года 1650
Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
14 квітня 13:02 Від Motorola до Samsung: як змінювався ринок мобільних у світі – інтерактивна інфографіка
1859
Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
13 квітня 22:03 Як обрати ноутбук для роботи: наші поради
Олег Тичинський 1206
Які компанії України могли би працювати на Марсі
12 квітня 15:30 Які компанії України могли би працювати на Марсі
968
День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
12 квітня 09:43 День космонавтики: 7 цікавих фактів про Україну і космос
Настя Сукач 5873
Новини
Більше новин
Залиште відгук