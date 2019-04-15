Monobank випустить дитячу платіжну карту

Український інтернет-банк Monobank незабаром впровадить платіжну карту для дітей. Перша тисяча дитячих карток має з'явитися вже на початку наступного навчального року.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський у своєму Telegram зауважив, що компанія вже тривалий час готували цей проект.

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"Після ваших відгуків не втрималися і таки відкрили проект дитячої картки. До початку навчального року маємо встигнути", – написав Гороховський.

Варто додати, що українські банки "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укрексімбанк" та банк "Південний" також пропонують послуги дитячої картки.



Дитяча картка від "Ощадбанк"

Наразі у застосунку Monobank є два банки-партнери: "Універсал Банк" і "Айбокс банк". А загальна кількість клієнтів Monobank становить 826 тисяч людей.

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