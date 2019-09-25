Monobank запустив нову послугу: користувачі заробляють нагороди за активність

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Monobank запустив нову послугу
Monobank запустив нову послугу

Український інтернет-банк Monobank запустив нову послугу – "нагороди". Клієнти банку зможуть заробляти нагороди за активне користування сервісом.

Про це повідомив один із засновників Monobank Олег Гороховський.

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За що можна отримати "нагороду"? За користування додатком або карткою банку. Нагороди – це анімовані картинки із символом банку – котом.

Нагороди в Monobank

Нагороди в Monobank

"Наш розділ "нагороди" – це тільки про любов. Про любов до котів, до веселого і приємного взаємодії з нашим додатком, про нашу любов до клієнтів. Ми любимо клієнтів і мріємо, щоб вони любили нас", – пише Гороховський.

При цьому перші 5 клієнтів, що зберуть усю колекцію нагород, отримають металеві VIP-карти банку.

Під час входу у розділ "нагороди" можна побачити своє місце у турнірній таблиці. До речі, цю функцію можна і відключити, для цього потрібно вибрати опцію в розділі "Ще".

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Банки
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